Noël 2021 : Nike alerte sur un risque de pénurie de ses baskets et vêtements

Suite à des difficultés liées au transport de marchandises et à des fermetures d’usines de certains de ses fournisseurs en Asie, l’équipementier américain Nike abaisse ses stocks et prévoit une pénurie de ses produits à quelques semaines de Noël.

Les adeptes de la célèbre marque d’articles de sport sont prévenus. Même si dans les faits, la nouvelle faite aujourd'hui tient plus de la confirmation dans la mesure où Nike avait déjà annoncé, en juin dernier, s'attendre à ce que le transport de ses marchandises soit affecté pendant plusieurs trimestres.

En effet, la marque fait face à d’importants problèmes d’approvisionnement qui perturbent sa chaîne logistique. En cause, la fermeture d’usines au Vietnam et en Indonésie, en raison notamment de la recrudescence de cas de Covid-19. Mais aussi, l’accumulation de retard au niveau des ports et des trains où il manque des containers et du personnel.

Avant la pandémie, quarante jours suffisaient pour transporter un produit d’Asie en Amérique du Nord. Il en faut désormais près du double.

Nike réduit ses prévisions

«Nous avons déjà perdu environ dix semaines de production» a indiqué Matt Friend, directeur financier de Nike, lors d’une conférence téléphonique.

Car même si l’activité a repris en Indonésie, au Vietnam les usines de chaussures restent totalement fermées et le redémarrage prendra du temps.

La marque à la virgule a donc dû revoir ses exigences à la baisse. L’entreprise s’attend désormais à une croissance de ses ventes d’environ 5% pour son année comptable terminant fin mai 2022, contre 10% à 15% auparavant. Par ailleurs, l'action de l'équipementier américain perdait plus de 3% dans les échanges électroniques suivant la clôture de la Bourse de New York.

La demande pour les produits Nike reste toutefois très élevée a affirmé Matt Friend, avant d’expliquer que le coût des articles du groupe avaient augmenté «principalement à cause de la hausse des coûts de transports».