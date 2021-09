Arnaque à la carte cadeau Decathlon : quelle est cette escroquerie qui circule sur Facebook ?

Une carte cadeau de 1.000 euros chez Decathlon, ça vous tente ? Si oui, attention : une arnaque circule depuis quelques jours sur Facebook.

L'escroquerie a été repérée par l'association de consommateurs UFC Que Choisir. Les utilisateurs piégés reçoivent un message sur Messenger, les invitant à participer à un jeu concours à l'occasion du 50ème anniversaire de Decathlon. A la clé : une carte cadeau de 1.000 euros. Or, non seulement la marque souffle ses 45 bougies cette année (et non pas ses 50), mais en plus, la carte cadeau est un mensonge.

Il s'agit en réalité d'une tentative de phishing. Le principe est de récupérer des informations personnelles de quelqu'un sur Internet dans le but d'usurper son identité. Grâce au faux jeu concours, les arnaqueurs collectent les données des utilisateurs piégés, sans bien sûr donner les 1.000 euros promis.

Decathlon a immédiatement condamné cette escroquerie. «Il s'agit de tentatives d'arnaque totalement extérieures à Decathlon, que nous ne pouvons pas anticiper», a déploré l'enseigne auprès de l'UFC Que Choisir. «Dès que nous détectons une arnaque, nous agissons le plus rapidement possible pour la rendre inaccessible, afin d'éviter le nombre de clics.»