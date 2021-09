Mode : la pop star Dua Lipa défile sur les podiums pour la première fois

Dua Lipa ajoute une corde à son arc. La chanteuse a fait ses débuts de mannequin lors du défilé Versace.

C'est en grande pompe que l'artiste de 26 ans a fait ses premiers pas sur les podiums. La chanteuse a en effet lancé, vendredi 24 septembre, le défilé printemps-été 2022 de la griffe italienne. L'artiste, récompensée l'année dernière par un Grammy Award du meilleur album pop pour son deuxième opus « Future Nostalgia », est apparue en robe noire avant de clore une heure plus tard ce rendez-vous, cette fois vêtue d'un crop top et d'une jupe fendue rose électrique.

Une première mémorable pour l'artiste

Une expérience qui a ravi la jeune femme, comme elle en a fait part sur ses réseaux sociaux : « Un tel honneur d'ouvrir et de fermer le Versace spectacle (...) à Milan», a réagi l'interprète de «New Rules», qualifiant cette expérience de «surréaliste » et inoubliable. L'artiste s'est également adressée à Donatella Versace, lui témoignant toute son admiration. « Donatella tu sais que je serai ta fille Versace pour toujours. (...) Je suis en admiration devant toi et tes équipes », a noté l'artiste, qui a posté de nombreux clichés au côté de la styliste.

Outre Dua Lipa, la maison italienne avait réuni pour ce grand rendez-vous de nombreuses stars des podiums, à l'instar de Noémie Campbell, Emily Ratajkowski, Gigi Hadid ainsi que la fille de Madonna, Lourdes Léon.