Hausse record du prix du gaz : ces 4 astuces pour payer moins cher

Comme la Commission de régulation de l'énergie l'a confirmé, les tarifs réglementés du gaz vont de nouveau augmenter de 12,6% à compter de ce vendredi 1er octobre, soit une progression depuis le début de l'année de 57%. Une hausse conséquente qui devrait gonfler considérablement les factures. Néanmoins, des solutions existent pour les réduire.

optimiser son chauffage

Le chauffage est le premier poste de dépenses énergétiques d'un foyer. Avec une bonne stratégie, il est possible de réaliser de bonnes économies. Selon l'Agence de la transition écologique, toutes les pièces d'un logement ne nécessitent pas d'être chauffées à la même température.

Ainsi, l'ADEME préconise 16°C dans la chambre, 18°C dans les pièces à vivre, 22°C dans la salle de bain au moment de l'utiliser et 17°C dans la journée, et 14°C pour les pièces pas ou peu occupées, comme une cave.

Economiser en cuisine

Il existe certaines astuces pour économiser tout en cuisinant. Pour améliorer le rendement de sa gazinière, il est conseillé de nettoyer et dégraisser régulièrement les brûleurs. Le fait d'ajuster la puissance des flammes aux besoins de cuisson peut également permettre de réduire les coûts.

Pensez également à couvrir la casserole pour faire bouillir de l'eau pour une préparation plus rapide et optimale.

Diminuer sa consommation d'eau chaude

C'est l'une des solutions les plus efficaces pour réduire sa facture de gaz. Lors de chaque utilisation d'eau chaude, le chauffe-eau est contraint d'utiliser du gaz. Il est ainsi préconisé de prendre des douches rapides, mais aussi de se laver les mains à l'eau froide.

Pour consommer moins d'eau chaude, tout en gardant un débit correct, des économiseurs d'eau sont également en vente dans le commerce.

Changer de fournisseur d'énergie

Depuis l'ouverture du marché de l'énergie à la concurrence, en 2007, chaque consommateur a le choix de souscrire à l'offre de gaz qu'il souhaite chez un fournisseur alternatif et bénéficier de prix parfois plus compétitifs. Faire jouer la concurrence peut donc permettre de trouver des tarifs plus attractifs.