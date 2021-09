Pourquoi le prix du papier toilette va-t-il augmenter ?

En raison d’une envolée des coûts des matières premières et du transport, les tarifs du papier toilette devraient fortement augmenter dans les prochaines semaines en France comme dans le reste du monde.

L’un des produits les plus importants du quotidien au sein des pays développés va lui aussi subir l’inflation, à l’image de la hausse du prix des pates en août dernier. Depuis un an, Essity, le leader français du domaine et propriétaire des marques Tena, Okay et Lotus, subit une augmentation de ses coûts de 30%, liée aussi en partie à l'explosion des tarifs du transport avec la pandémie de Covid-19.

Importé de Scandinavie ou d’Amérique du Sud, la pâte à papier est au cœur de cette problématique, avec un coût supérieur de 44% pour la pâte de résineux et de 47% pour la pâte de feuillus entre janvier et septembre 2021, selon les données de la confédération française de l’industrie des papiers, cartons et celluloses (Copacel).

«La vague est tellement forte que la grande distribution doit accepter de refléter cet impact, et partager l’effort avec nous, industriels, en prenant à sa charge une partie de la hausse», a indiqué Arnaud Lafleur, le vice-président d'Essity, dans un entretien accordé au journal Les Echos. Afin de limiter cette envolée des prix dans le secteur, le dirigeant propose de faire chuter le taux de TVA sur ces produits de 20% à 5,5%.

Le Canada et les Etats-Unis rationnent

Si une pénurie est loin d’être envisagée en France, des pays comme le Canada et les Etats-Unis ont déjà commencé à rationner localement le nombre de produits de papier vendus dans les commerces. L’objectif est clairement d’éviter d’épuiser les stocks et de se retrouver avec des rayons vides comme ce fut parfois le cas lors du 1er confinement.

D’autant que les Américains étaient les plus gros consommateurs de papier toilette au monde, avec 141 rouleaux, soit 12,7 kilogrammes par personne, selon les données fournies par Statista Consumer Market Outlook sur l'année 2018.

D’après cette étude, la consommation des Français etait deux fois moins importante que celle des citoyens américains, avec 71 rouleaux, soit 6,4 kilogrammes par habitant.