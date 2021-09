Ce signe astrologique serait le plus gourmand

Tous les signes astrologiques n’ont pas le même rapport à la nourriture. Et s’il y en a un qui ne fera jamais l’impasse sur un bon repas ou une part de gâteau, c’est bien le Taureau.

En effet, les personnes nées entre le 20 avril et le 21 mai sont réputées pour être très gourmandes. Le Taureau est un signe «gourmand et gourmet», confirme l’astrocoach Nathalie Marcot.

«un grand épicurien»

«C’est un grand épicurien qui adore profiter de tous les petits plaisirs de la vie. Il aime les bons produits et les grands vins», poursuit la spécialiste, également «experte en connexion intérieure et relation de couple».

Ainsi, il ne rate jamais une occasion d’aller au restaurant pour satisfaire ses papilles et son appétit, mais il apprécie également être derrière les fourneaux. Il prend autant de plaisir à manger qu’à préparer des plats et des desserts élaborés, souligne-t-elle.

un côté créatif

Le tout, «en faisant particulièrement attention au dressage de l’assiette et à la décoration de la table car il a un côté très créatif». Si la présentation visuelle est aussi importante pour lui c’est parce qu’il est gouverné par Vénus, la planète de l’esthétisme et de la beauté.

Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube, précise d'autre part que les parties du corps associées à ce signe de Terre sont «la gorge et le cou». C’est pourquoi il est sensible aux saveurs et que, chez lui, le repas est un moment sacré, tout comme les pauses sucrées.

Par ailleurs, cela explique aussi le fait qu’il aime généralement beaucoup les baisers langoureux.