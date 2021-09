Premier achat immobilier : comment obtenir l'aide de 10.000 euros ?

Action Logement, l'organisme qui a succédé au 1% logement, a annoncé ce jeudi 30 septembre, la mise en place d'une aide 10.000 euros pour aider les primo-accédants à acheter un logement. Comment obtenir cette aide ?

Concrètement, cette offre est valable à partir de lundi prochain, le 4 octobre, et jusqu’au 31 décembre 2022. C'est donc dans ce créneau qu'il sera possible de déposer son dossier auprès d’Action Logement et ainsi pouvoir espérer obtenir cette aide de 10.000 euros.

Parmi les critères à respecter, les requérants doivent appartenir «aux primo-accédants salariés ou préretraités du secteur privé et agricole.»

Par ailleurs, il faut prévoir son acquisition dans le cadre d'une opération immobilière dite «d’accession à prix maîtrisé, notamment en Prêt Social Location-Accession (PSLA) ou en Bail Réel Solidaire (BRS).»

Action Logement explique également dans son communiqué que le montant total de l’opération, ainsi que les ressources du bénéficiaire, seront soumis «aux plafonds de ressources PSLA.»

L’enveloppe de l’aide proposée par le géant paritaire du logement social est en outre limitée à 200 millions d’euros. Ce sont donc 20.000 salariés qui pourront s’ils répondent à l’ensemble des critères d’éligibilité prétendre à l’aide de 10.000 euros.

Bon à savoir : l’aide n’exclut pas la possibilité d’un complément par le biais d’autres dispositifs comme le Prêt à Taux Zéro par exemple.