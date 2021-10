Les meilleurs cadeaux pour fêter le retour de James Bond au cinéma

007 est aussi un argument marketing... Alors que le «Mourir peut attendre», 25e film de la saga, arrive en salles le 6 octobre, voici une petite sélection de petits (et gros) objets pour mettre un peu de Bond dans sa vie.

L'INTÉGRALE DES FILMS

Voir ou revoir régulièrement l'intégrale des 25 films officiels, c'est la base d'une passion dévorante. De James Bond contre Dr No» (1962) à «Spectre» (2015), une pléiade d'acteurs ont incarné le mythique agent secret so british, avec un talent certain. Entre les inconditionnels de Sean Connery et ceux, plus pointus, qui ont su apprécier les rares performances de Timothy Dalton, chacun y trouvera son compte. D'autant plus que le coffret est d'une sobriété exemplaire et trouvera sa place dans tous les intérieurs.

Intégrale des 24 films officiels James Bond, Warner Bros, 129,99 €

La montre de l'agent secret

Evidemment, elle est un peu chère. Mais l' Omega Seamaster Diver 300M de James Bond ne le lâche jamais dans les moments critiques. A votre poignet, vous n'aurez évidemment pas le modèle spécial customisé par Q, mais vous serez subjugués malgré tout. Identique à celle que porte Daniel Craig dans le film (pour sa cinquième et dernière apparition dans le rôle du célèbre agent 007), cette montre se distingue par son inspiration militaire assumée, sa réserve de marche de 55 heures, ainsi qu'un tout nouveau bracelet en maille milanaise, d'une élégance exemplaire.

Montre Seamaster Diver 300M, Omega, 9.100 €

DU RHUM au parfum d'aventure

A consommer à modération, bien entendu, mais en galante compagnie et dans un endroit de rêve, de préférence. Le rhum Blackwell, produit en Jamaïque, a une histoire des plus originales. Il est l'œuvre de Chris Blackwell, le producteur de musique anglais qui a fait connaître la musique de Bob Marley. Mais avant de fonder Island Records, il a été assistant sur le tournage du premier James Bond, en 1962. Après avoir préféré la musique au cinéma et fait fortune, il a acheté l'ancienne résidence de Ian Fleming aux Caraïbes, baptisée Goldeneye. Devenu également producteur de rhum, il n'a pas oublié la place de la saga dans son existence et lui rend hommage avec une cuvée spéciale.

Rhum édition spéciale 007, Blackwell, 35 €

Un 4x4 pour soigner sa conduite

James Bond a eu, de tous temps, une passion pour les voitures. Habituellement, il s'affiche au volant d'une Aston Martin, mais dans le dernier volet, le Land Rover Defender occupe une belle place, s'offrant quelques cascades complètement folles. Une version spéciale du modèle, en édition très limitée (300 exemplaires), est même disponible à l'achat. Evidemment, c'est un peu cher, mais avec son V8 de 525 chevaux, Land Rover n'a pas opté pour une version low cost. Il est ainsi livré dans un noir assez «badass», d'énormes roues de 22 pouces et tout un tas de détails estampillés 007, à savoir une plaque arrière exclusive, des seuils de portes spéciaux et, encore plus fort, d’un marquage lumineux bondesque, à l'ouverture de la porte côté conducteur.

Land Rover Defender V8 Bond Edition, à partir de 125.000 €

Un smartphone digne de 007

Petite subtilité ici. Dans le nouveau film, alors que James Bond a pris du recul, le matricule 007 a été réattribué à l'agent Nomi, une jeune femme qui se montre très à l'aise avec la technologie. Dans la paume de sa main, le XR20 de Nokia s'est d'ailleurs offert une campagne de pub digne d'un long-métrage. Taillé pour l'aventure, il se distingue notamment par sa batterie à l'autonomie solide, ainsi que sa résistance face aux éléments, aquatiques en particulier.

Smartphone Nokia XR20, 569 €

La bible du connaisseur

Guillaume Evin aime James Bond, et ça se sent. L'auteur du livre «Bond, la légende en 25 films», nous emmène à la découverte de la saga, présente sur les écrans depuis près de soixante ans. Anecdotes de tournage, chiffres incroyables… voici un excellent livre pour parfaire ses connaissances, sans se prendre la tête. Vous en apprendrez ainsi beaucoup sur les armes favorites de James, mais aussi sur son style ou les petites phobies des acteurs qui l'ont incarné.

Bond, la légende en 25 films, de Guillaume Evin, éd. Hugo & Cie, 16,95 €

Des lingots et des pièces de monnaie

Pour les sujets de sa majesté, James Bond est peut-être encore plus mythique. A l'occasion de la sortie du film, la «Royal Mint», l'équivalent de la Monnaie de Paris française, sort une série de pièces de monnaie de très belle facture. En argent ou en or, elles rendent hommage à des épisodes précis de la saga, avec une très belle finition. Seul bémol, il faudra les commander à l'étranger pour se les procurer et, attention, les prix grimpent très vite.

Collection de pièces 007, Royal Mint, à partir de 15 €

Une aston martin playmobil pour rejouer les scènes

Personne n'y aurait cru, il y a encore quelques années, quand Playmobil proposait surtout des châteaux forts ou des parcs animaliers. Mais la nouvelle stratégie de la marque, qui vise clairement les «kidultes» (les adultes collectionneurs, en gros) s'est accélérée et cette Aston Martin DB5 du film «Goldfinger» en est un formidable exemple. Equipée d'un luxe de détails qui raviront les fans (Bouclier pare-balle amovible, jantes d'attaques, siège éjectable...), elle vous plonge directement dans l'univers du film, d'autant qu'elle est livrée également avec une figurine de James, mais aussi plusieurs méchants, dont l'infâme Goldfinger ou encore son fidèle Oddjob, au célèbre chapeau.

Aston Martin DB5, Playmobil, 89,99 €

dEs VÊTEMENTS dans le plus pur style «bondien »

La décontraction mâtinée d'élégance. Le style James Bond est un difficile équilibre, que la marque Orlebar Brown semble avoir saisi à merveille. Les tarifs de la collection 007 Heritage sont élevés, oui, mais le souci du détail est exemplaire. On ne peut que conseiller le short de bain court inspiré par «Opération Tonnerre», le polo beige et très ajusté, tout droit sorti de «Dr No», ou encore la petite veste de mi-saison de «Dangereusement vôtre», délicieusement rétro.

007 Heritage Collection, Orlebar Brown

Un livre pour appuyer sur le champignon

L'histoire d'amour entre 007 et les grosses cylindrées méritait bien un livre. Cet ouvrage, signé Jason Barlow, nous fait revivre les plus belles scènes motorisées de la saga, à l'aide de magnifiques photos prises en coulisses, mais aussi de documents rares (feuilles de service, dessins techniques, storyboards…).

Sur 300 pages, c'est un déluge mécanique qui submerge le lecteur. Aston, BMW, Ferrari, Lotus, 2CV, elles sont toutes là, pour notre plus grand plaisir

James Bond : l'intégrale des films et des voitures, de Jason Barlow, éd. E/P/A, 29,95 €