Les réservations du Puy du Fou sont ouvertes pour 2022

Elu deux fois meilleur parc du monde en 2012 puis en 2014, le Puy du fou connait un succès qui ne se dément pas. Le site vendéen, qui accueille chaque année des millions de spectateurs, ouvre aujourd’hui ses réservations pour la saison prochaine.

Alors que le parc reste ouvert jusqu’à la fin des vacances de la toussaint, le 7 novembre prochain, avant de fermer pour l'hiver, il est désormais possible de réserver ses billets pour 2022. Cette future saison marquera le 45e anniversaire du site, imaginé dès 1977 avant de lancer son premier spectacle nocturne en juin 1978.

La saison 2022 lancée le 9 avril

Cette année anniversaire débutera en France le 9 avril prochain pour 173 jours, jusqu’au 6 novembre 2022. Pour marquer le coup, le Puy du fou prévoit d’ores et déjà deux grands événements. Le 16 septembre 2022, La nuit des feux follets, grand festival international de pyrotechnie qui réunira les meilleurs représentants de la discipline, fera son retour quinze après sa première édition en 2007.

Ce sera également l’occasion de participer les 8 et 9 octobre 2022 à la troisième édition de la Foulées des géants, course nocturne qui se déroule dans le parc, et dont les deux premières éditions se sont tenues en 2018 et 2019 avec succès.

Alors que le Puy du fou se déploie à l’international et a ouvert son premier parc en Espagne en mars dernier, le site français fera évidemment sensation avec ses grands spectacles nocturnes, dont 114 représentations des «Noces de feu», lauréat du titre de meilleur spectacle 2020 lors de la cérémonie des Parks World Excellence Awards, à Londres, et ses 28 représentations de la Cinéscénie, plus grand son et lumière de nuit au monde, déjà salué par 13 millions de spectateurs.