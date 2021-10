Qu’est-ce que la «shrinkflation» ?

Afin de limiter les hausses de prix successives dans les différents secteurs d’activité et principalement dans l’agroalimentaire, la technique de la «shrinkflation» se démocratise à travers le monde ces derniers mois pour faire augmenter les prix de manière plus dissimulée.

Le principe est simple : réduire les quantités d’un produit tout en conservant son prix, ce qui permet d’augmenter sa valeur en influant sur son poids sans modifier son prix de vente. Une stratégie efficace qui se répand dans l’industrie alimentaire puisqu’elle est nettement moins notable qu’une inflation directe du prix d'achat d’un produit.

«C'est plus insidieux parce que diminuer la taille, c'est moins voyant qu'une hausse de prix», détaille Jonathan Khoo, concepteur de logiciel en Oregon, dans des propos relayés par l’AFP.

En effet, les consommateurs sont attentifs au prix des produits en vente lorsqu’ils font leurs courses mais beaucoup moins à la quantité affichée sur ces derniers. D’autant que les clients d’un centre commercial pensent la plupart du temps que les quantités sont réglementées, donc avec un poids fixe, ce qui n’est finalement valable que pour de rares exceptions comme l’alcool.

Une contestation limitée

«Ils ne font pas ça à la légère. Ils ont intégré les coûts du recalibrage et s'ils ont 0,5% des consommateurs qui se plaignent, ils leur envoient des bons d'achat pour qu'ils continuent à acheter», explique Edgar Dworsky, avocat en droit à la consommation aux Etats-Unis, pour l’AFP.

shrinkflation is terrifying pic.twitter.com/nNBrn4thLh — Trung Phan (@TrungTPhan) October 12, 2021

Grâce à internet, cette pratique commerciale est néanmoins révélée au grand jour, permettant de sensibiliser les clients qui n'ont pas encore constaté sa mise en place. Sur le réseau social Reddit, un groupe «Shrinkflation» de 14.500 membres fait le point sur cette technique novatrice.

La «Shrinkflation» est amenée à durer

Cette technique insidieuse devrait perdurer, voir se renforcer, dans les prochaines années car les dirigeants des marques concernées par la mise en place de cette technique n’ont aucun intérêt à revenir aux prix antérieurs. Le tarif actuel lié à l’inflation devrait donc se normaliser à l’avenir.

D’autant plus que «la shrinkflation» ne touche pas que le secteur alimentaire, elle est aussi présente dans le domaine de l’immobilier, avec les appartements de petites surfaces, ainsi que dans le secteur de l’automobile et de l’aviation avec le développement des voitures et des avions compacts.