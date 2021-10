Halloween 2021 : ces 5 maquillages faciles à faire repérés sur Instagram

Halloween approche. Pour celles et ceux qui souhaitent s'entraîner avant le grand jour ou au contraire qui s'y prennent à la dernière minute, ces cinq looks, faciles à reproduire, feront leur effet.

Sugar skull, visage rapiécé, sourire carnassier, effet zombie... ces maquillages repérés sur Instagram ne demanderont que peu d'entraînement et peu de matériels.

Sugar skull en deux temps trois mouvements

Les calaveras mexicaines ou sugar skull ont toujours la cote le soir d'Halloween. Ce maquillage de squelette très féminin, inspiré de la tradition mexicaine du Dia de los muertos, ne nécessitera grâce à ce tuto que trois couleurs, un pinceau et un petit coup de main.

Un visage recousu pop et facile

Balafres, égratignures ou plaies béantes sont souvent de rigueur dès lors que l'on évoque Halloween. Pour jouer le jeu sans être un professionnel du maquillage, ce look offre une version simple et efficace d'un visage recousu. Exit le faux sang, il suffit de deux crayons pour faire impression.

Un sourire carnassier clin d'oeil à Lewis Carroll

Le chat du Cheshire d'«Alice au pays des merveilles» sort les crocs. A reproduire en deux temps, trois mouvements, son sourire carnassier fera mouche. Sans compter qu'il ne sera pas trop difficile de trouver dans sa palette de maquillage du rose, du blanc et du noir.

Un squelette en noir et blanc

Reproduire le personnage de Jack Skellington, tout droit sorti du film de Tim Burton «L'étrange Noël de monsieur Jack», n'aura jamais été aussi facile. Il suffit de s'armer d'un fond de teint blanc, de s'en recouvrir le visage, d'encercler ses yeux de noir et d'apposer un trait de crayon de part et d'autre de ses lèvres et sur le bout du nez. Le tour est joué. Simple, efficace et du meilleur effet.

Joker au féminin

Pour les plus audacieuses, pourquoi ne pas se glisser dans la peau du Joker. Ce tuto les guidera pas à pas, avec à la clef un maquillage de pro à l'effigie de ce clown maléfique. Un peu d'entraînement sera toutefois nécessaire.