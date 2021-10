Essence : Italie, Espagne, Allemagne... Voici le prix des carburants en Europe

Alors que les automobilistes français peinent à cacher leur mécontentement face à la hausse du prix des carburants, d'autres pays européens peinent également à faire le plein. Mais, concrètement, quels sont les prix de l'essence chez nos voisins ?

Alors que le prix du SP95 a atteint en France 1,63 euro le litre en moyenne, soit une augmentation d'un peu plus de 2 centimes en quelques jours à peine, il reste toutefois plus abordable dans l'Hexagone comparé à beaucoup d'autres pays.

En Allemagne, par exemple, il grimpe ainsi à 1,67 euro le litre, tandis que plus au sud, en Italie, il culmine carrément aux alentours de 1,73 euro. Dans certaines villes du pays, comme Rome et Milan, le prix dépasse même les 2 euros pour un litre d'essence. Le lauréat de la moyenne la plus haute revient au Pays-Bas, avec 1,93 euro.

Pour trouver du SP95 à un prix plus abordable, il faut se rendre en Espagne, où le carburant est évalué à 1,47 euro. Il est encore moins cher dans le duché du Luxembourg, où le montant est de 1,43 euro.

Des taxes disparates d'un pays à l'autre

Cette différence des tarifs s'explique par la part variable des taxes sur un litre de SP95. En France, elles représentent 59%, 61% en Italie et 50% en Espagne, où la TVA est une des plus importantes d'Europe.

En ce qui concerne le gazole, les Français paient en moyenne 1,56 euro pour un litre. Un centime de plus que l'Allemagne (1,55 euro). Alors que la somme est plus élevée en Belgique, 1,64 euro le litre, l'Espagne est une nouvelle fois plus abordable pour un plein, le litre ne coûtant que 1,35 euro.