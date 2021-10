Voici les 5 pires aliments qui peuvent développer la cellulite

Amas graisseux sous-cutané, la cellulite se niche sur différentes parties du corps, principalement au niveau des cuisses, des hanches, et des fesses. Outre les facteurs hormonaux, son apparition peut être liée à la sédentarité, à la déshydratation, au tabagisme, mais aussi à l’alimentation.

La charcuterie

Sur la liste des aliments favorisant l’aspect peau d’orange, on retrouve tout d’abord la charcuterie, ainsi que tous les produits riches en sel comme le fromage, les plats industriels, ou encore les biscuits apéritifs. Consommé avec excès, ce condiment peut en effet engendrer une mauvaise circulation veineuse et provoquer de la rétention d’eau, l’un des facteurs prédominants de la cellulite. Pour les adultes, l’OMS recommande de consommer moins de 5 grammes (un peu moins d’une cuiller à café) de sel par jour.

Le pain blanc

Les aliments à base de farine blanche - qui contient des glucides raffinés - comme le pain blanc, le pain de mie, et le riz blanc, ont un indice glycémique élevé et entrainent ainsi l’installation de la cellulite. Il faut savoir que plus le taux de sucre est haut, plus notre pancréas va sécréter de l’insuline pour le faire baisser. Or, l’insuline est l’hormone qui favorise le stockage des graisses dans les adipocytes (cellules adipeuses). Pour limiter la formation des capitons (amas graisseux dans les tissus), il vaut mieux opter pour des produits à base de farine complète.

Les bonbons et autres friandises

Autre meilleur ami de la cellulite : les bonbons, barres chocolatées, biscuits, pâtisseries, confitures et autres friandises sucrées, qui augmentent également de manière significative le taux de glycémie. Une fois dans l’organisme, le sucre contenu en grande quantité dans ces aliments va se transformer rapidement en lipides (graisses) et venir se stocker sous l'hypoderme. Pour prévenir l’apparition de la cellulite et éviter qu’elle ne s’aggrave, misez sur des aliments naturellement sucrés comme les fruits, et particulièrement l’ananas, les fruits rouges, et les kiwis.

L’alcool

Au rayon boissons, on retrouve l’alcool. Et pour cause, outre le fait qu’il ne contient aucun élément nutritif, il déshydrate l’organisme. Pour compenser, le corps aura alors tendance à faire de la rétention d'eau. C’est pourquoi il est essentiel de boire suffisamment d’eau après avoir consommé des boissons alcoolisées. De plus, à forte dose, il favorise l'accumulation des graisses dans les cellules, ce qui contribue à la formation de la cellulite. A noter que boire au moins 1,5 litre d'eau par jour permet au corps d'éliminer les déchets stockés et donc de lutter contre la cellulite.

Le lait entier

Enfin, il est recommandé d’éviter de consommer du lait entier, en raison de sa forte teneur en lipides (36 g de lipides par litre), ainsi que les produits laitiers particulièrement riches en matières grasses tels que la crème et le beurre. Pour combattre la peau grumeleuse, privilégiez les viandes maigres, et mettez dans vos assiettes des légumes riches en antioxydants, notamment en vitamine C. Cette dernière augmente en effet la production de collagène, une protéine indispensable qui donne à la peau son élasticité.