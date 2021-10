Un Belge se fait voler 2.200 euros pour un test PCR

Un homme de 39 ans résidant à Colfontaine (Belgique) a été victime d’une escroquerie au faux test PCR via un SMS supposé de la plate-forme «itsme» pour un montant de 2.200 euros.

Tout a commencé jeudi 21 octobre pour ce Belge, lorsqu’il a pris rendez-vous avec son médecin pour réaliser un test PCR. La victime a reçu le message frauduleux sur son téléphone le jour suivant, sous la forme d’un lien à ouvrir pour recevoir ses résultats.

Le SMS n’a pas éveillé son attention puisqu’il a été envoyé via la plate-forme «itsme», reconnue en Belgique pour s’identifier dans l’application CovidSafe et montrer son pass sanitaire. D’ordinaire prudent, l’homme n’a pas hésité à fournir son digipass et à utiliser sa carte bancaire.

En effet, pour s’identifier sur cette plate-forme, il est courant chez nos voisins belges d’utiliser la carte bancaire, en plus des méthodes traditionnelles sur ordinateur ou via un lecteur de carte d’identité électronique.

Une double utilisation de sa carte bancaire

Pensant à un bug lors de sa première tentative d’enregistrement, la victime a entré deux fois sa carte bancaire sur la plate-forme, selon le site belge RTL info. Une transaction frauduleuse d’un montant de 1.800 euros a été opérée, sans que le malheureux ne s’en aperçoive.

Une heure et demie après l’opération avec sa carte de crédit, il a reçu un message de l’intermédiaire bancaire lui signifiant une activité suspecte sur son compte bancaire et le blocage de son moyen de paiement.

La technique des escrocs a été simple : envoyer des milliers de SMS identiques à de nombreux contacts, en supposant que certains soient effectivement dans l’attente d’un résultat de test PCR, comme ce fut le cas pour l’homme de 39 ans.