Black Friday : quand aura lieu l'édition 2021 ?

En l'espace de quelques années, ce rendez-vous s'est imposé en France. L'édition 2021 du Black Friday débarque dans moins d'un mois, le vendredi 26 novembre prochain.

Cette tradition américaine est désormais incontournable pour un grand nombre de consommateurs français. Car à cette occasion, les géants du e-commerce proposent des rabais pouvant aller jusqu'à 80%.

Néanmoins, il est fort possible que certaines grandes enseignes mettent en ligne leurs offres promotionnelles plus tôt. Il est donc conseiller de surveiller les sites en ligne et boutiques physiques dès le lundi 22 novembre, date à laquelle commence la «Black Week» («la semaine noire»).

Une tradition importée

Le Black Friday est une tradition importée des Etats-Unis où, depuis 1952, le lendemain du repas de Thanksgiving mar­que le début de la période des achats de Noël. A l’époque, les ­commerçants proposaient des ristournes pour profiter de ce jour férié outre-Atlantique.

Et contrairement à la France, les commerçants américains sont quant à eux autorisés à vendre à perte. Ce qui rend les offres beaucoup plus intéressantes outre-Atlantique.