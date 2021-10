Ces 6 astuces naturelles pour nettoyer des objets en cuivre

Le cuivre est un matériau encore très présent dans les cuisines. Durable et élégant, il doit cependant être soigné pour montrer ses plus beaux atours. Voici 6 astuces naturelles pour le nettoyer en profondeur.

Le bicarbonate de soude et le citron pour le faire briller

Le cuivre est encore plus beau une fois brillant. Pour ce faire, le bicarbonate de soude est une bonne astuce. Pour préparer cette pâte à briller, il faut mélanger dans un bol du jus de citron avec quelques cuillères à café de bicarbonate de soude. Une fois le mélange prêt, il faut l’appliquer sur le cuivre à l’aide d’un chiffon doux, puis bien sécher le métal.

Le savon noir pour le nettoyer en profondeur

Le savon noir est une star dans le domaine du nettoyage. Écologique et économique, il permet de nettoyer de nombreuses surfaces et de nombreux matériaux comme le cuivre. Pour le rendre efficace avec le cuivre, il suffit d’en diluer un peu dans de l’eau bien chaude. Il faut ensuite nettoyer à l’aide d’une éponge douce, rincer à l’eau claire et laisser sécher.

Un mélange vinaigre blanc et sel pour le faire briller

Pour faire briller le cuivre, l’astuce du vinaigre blanc mélangé à du sel est très efficace. Il faut commencer par frotter le cuivre avec un chiffon imbibé de vinaigre blanc, puis saupoudrer de sel. Avec le même chiffon, il faut frotter doucement les zones les plus ternes. Une fois cette opération réalisée, il ne reste plus qu’à rincer et laisser sécher.

Un mélange citron, sel et farine pour le nettoyer

Un mélange de citron, de sel et de farine peut s’avérer très efficace pour nettoyer du cuivre. Dans un bol, mélanger le jus d’un demi-citron avec une cuillère à soupe de sel fin et deux de farine. À l’aide d’un chiffon, il faut appliquer la pâte sur le cuivre et la laisser agir 5 minutes avant de rincer et sécher.

Du Coca-Cola pour lutter contre l’oxydation

Un cuivre mal-entretenu peut entraîner l’apparition de tâches d’oxydation. Pour s'en défaire, le Cola est une solution utile. À l’aide d’un chiffon imbibé de soda, il faut frotter les zones oxydées puis rincer à l’eau claire et sécher.

Un mélange vin rouge et chicorée pour nettoyer l'oxydation

Autre astuce pour lutter contre les tâches d’oxydation sur le cuivre, un mélange de vin chauffé et de chicoré peut s’avérer très utile. Il faut plonger le cuivre dans ce mélange et le laisser tremper quelques minutes avant de le rincer et de le laisser sécher.