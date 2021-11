Ce signe astrologique aurait le plus de chances de devenir riche selon une étude

Chaque jour des millions de personnes scrutent leur horoscope pour savoir si elles vont devenir riches. Mais certains signes astrologiques semblent plus proches de la richesse que d'autres.

C'est en tout cas ce qu'a constaté le site The UK Domain, qui a étudié de façon détaillée le profil des dirigeants des 100 plus grandes compagnies américaines et britanniques.

Et ce qu'il en ressort, c'est que le signe du zodiaque le plus présent est le Capricorne. En effet, 22% des patrons étudiés sont nés entre le 22 décembre et le 20 janvier. C'est par exemple le cas de James Quincey, le PDG de Coca-Cola, ou de Jeff Bezos, qui dirige Amazon.

Sur la deuxième marche des signes astrologiques les plus riches, on retrouve les Gémeaux - comme le dirigeant de Wal-Mart Jim Walton - et les Balance - comme le patron de BP Helge Lund -, ex-aequo.

Les Vierge, tels que le directeur de la banque Capital One Richard Fairbank, les Taureau (Mark Zuckerberg) et les Lion viennent ensuite compléter le podium. Des informations utiles pour connaître votre destin, ou bien pour programmer la naissance de votre enfant.

Mais en réalité, le jour de naissance ne semble pas être le point le plus déterminant. D'autres critères sont également communs aux profils de chacun, comme un cursus à l'université de Harvard, l'obtention d'un MBA, ou encore... le sexe. En effet, 93% des dirigeants étudiés sont des hommes.