Listeria : rappel d'un lot de saumon fumé contaminé

Un lot de saumon fumé norvégien de la marque Labeyrie, comportant 4 tranches avec 25% de sel en moins pour un poids total de 130 grammes, a été rappelé dès ce vendredi 5 novembre en raison d’une contamination à la listéria.

Le lot 122357 concerné par ce rappel a de multiples dates limite de consommation, à savoir le 4, le 8, le 11, le 15, le 18 et le 25 novembre.

#RappelProduit



Saumon fumé de Norvège Le Savoureux -25% de sel 4 tranches minimum 130 g - LABEYRIE





Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose)





Motif : Présence Listeria monocytogenes < 10 UFC/ghttps://t.co/yKYc574ujl pic.twitter.com/LQFpWVZ9Rp — RappelConso (@RappelConso) November 5, 2021

Ce produit a été mis en vente dans les enseignes suivantes : Auchan, Carrefour, Casino, Cora, Système U, Intermarché, Galec et Houra.

Pour les personnes ayant acheté l’un de ces articles, les autorités sanitaires ont recommandé de ne pas consommer ce poisson et de le rapporter auprès du point de vente ou de le détruire.

Que faire si vous en avez consommé ?

Le site du gouvernement RappelConso a publié des précautions sanitaires en cas d’ingestion de l’une de ces tranches de saumon. En cas de symptômes constatés après la consommation de ce produit, comme des maux de tête, des courbatures ou de la fièvre, il est conseillé de consulter son médecin traitant.

Les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées représentent le public le plus exposé à de possibles complications. La listériose, dont le délai d’incubation peut atteindre huit semaines, est susceptible d’entraîner des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte.