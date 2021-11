Noël 2021 : Grandes tendances, pénurie, hausse des prix… les enseignes de jouets font le point avant les premiers achats

Les vacances de la Toussaint terminées, les premiers achats de Noël vont commencer. Alors que les familles comptent cette année anticiper leurs courses, en privilégiant notamment le mois de novembre selon plusieurs sondages, quels produits auront la cote cet hiver ? Les consommateurs doivent-ils également s’attendre à une hausse des prix ou à une pénurie de certains produits ?

Après un Noël marqué l’année dernière par la crise sanitaire, les grandes enseignes de jouets sont en ordre de marche. Les allées sont déjà garnies de multiples références et « l’ambiance est très euphorique », constate Franck Mathais, porte-parole de JouéClub, qui se veut rassurant quant à une éventuelle pénurie. « Il n’y a pas d’inquiétudes à avoir », explique-t-il. « Aujourd’hui, il y a des tensions logistiques sur le fret maritime entre l’Europe et l’Asie, du coup il y a une espèce d’embouteillage qui s’est créé mais pour autant les jouets sont fabriqués, ils ont été livrés, ils sont là ».

Des commandes anticipées pour éviter la pénurie

Certes, les délais de livraison ont été ont rallongés, mais, unanimement, les enseignes de distribution du jouet expliquent avoir anticipé ce phénomène. « Nous avons commandé plus tôt et plus de jouets, et nous avons privilégié les jouets qui allaient être les plus plébiscités, ce qui fait que nous avons un niveau stock particulièrement bon », souligne ainsi Patrick Jocteur Monrozier, directeur du pôle produits King Jouet. Même son de cloche du côté de Joué Club qui explique avoir, à date, «20 % de stock en plus par rapport à l’an dernier».

Pas question en effet pour ces grandes enseignes de manquer les ventes de Noël, alors même qu’elles réalisent 60 % de leur chiffre d’affaires sur les trois derniers mois de l’année.

« Si certains jouets doivent encore arriver les semaines à venir et ce jusqu’à la mi-décembre, il ne faut pas noircir le tableau », insiste Patrick Jocteur Monrozier, avant de rappeler que, chaque année en décembre, il y a des ruptures de stocks sur les jouets les plus demandés.

Pokémons, Harry Potter, pat patrouille...plébiscités en 2021

Qui, dès lors, figurera en pole position sur la liste du père Noël ? Si les jouets sous licence ont toujours la cote, cette année, plusieurs héros sortiront leur épingle du jeu. En tête, les Pokémons, déclinés en carte évidemment mais aussi en jeu, et dont on célèbre cette année le 25e anniversaire, mais aussi Harry Potter, qui a toujours une très forte adhésion des enfants et propose une gamme très large de jeux, jouets et accessoires. Les plus petits devraient, par ailleurs, largement plébisciter les Pat Patrouille. Une demande dopée par la sortie du film en août dernier. Suivront ensuite les classiques Marvel, Avenger ou encore Star wars.

Autre tendance forte, les jeux de société, « redécouvert par les familles pendant le confinement », note Patrick Jocteur Monrozier, continuent de bien se porter. Des grands classiques, régulièrement revisités, aux nouveautés, ils devraient se tailler une belle place au pied du sapin. Parmi ces nouveautés, Beat That !, jeu de défi numéro un des ventes l’hiver dernier aux Etat-Unis arrive par exemple en France, note Franck Mathais.

Surfant sur l'engouement pour la consommation locale, le made in France, déjà sollicité ces dernières saisons, continue de gagner du terrain. Alors qu’il représentait en 2020, 14 % des ventes globales, depuis le début de l’année, il s’en vend plus 10 à 15 %, selon Patrick Jocteur Monrozier. Dans le même esprit, les jeux en bois connaissent eux aussi une belle croissance. Enfin, le marché du jeu et du jouet ne séduit pas que les enfants puisqu’une nouvelle tendance a le vent en poupe : le kidulte, contraction de «kid» et «adulte». Plusieurs fabricants se sont tournés vers ces jouets et jeux qui s’adressent aux adultes, à l’instar de Lego qui propose une gamme entièrement dédiée à cette tranche d'âge.

Des prix moyens relativement stables

Quid alors du prix proposé en magasin ? Alors que les tarifs des matières premières comme du transport a augmenté, faut-il s’attendre à une hausse des prix ? Malgré cette hausse des tarifs notamment multipliés par sept, rien que pour les coûts liés au transport, dans l’ensemble, les prix moyens resteront relativement stables, note le porte-parole de JouéClub. De son côté, Patrick Jocteur Monrozier évoque une hausse moyenne de 3 %, précisant que les prix ont pu être maintenus sur certains produits et plutôt sur des produits très demandés.

Tous ne sont en effet pas touchés de la même façon. « La hausse des prix impacte surtout les produits volumineux », note dans un communiqué Romain Mulliez, président directeur général de PicWicToys, et d'ajouter «certains jouets resteront en Asie». «Quand vous avez une grosse peluche qui auparavant coûtait quatre euros en transport et qui coûte aujourd’hui 40 euros, il faut savoir renoncer plutôt que d’augmenter ses prix », précise-t-il. Un arbitrage également adopté par JouéClub qui a renoncé, cette année, à mettre des produits trop volumineux à son catalogue afin de proposer des jouets à «un bon prix pour le consommateur». Des consommateurs dont le budget alloué aux cadeaux de Noël reste lui aussi stable pour sept parents sur dix, selon l'étude King Jouet / Junior city, avec une enveloppe estimée à 131 euros en moyenne par enfant.