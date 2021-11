Immobilier : voici l’apport moyen nécessaire pour obtenir un emprunt

Afin d'obtenir un crédit immobilier auprès de sa banque, il faut pouvoir se prévaloir d’un apport personnel conséquent. Le montant de ce dernier a augmenté avec la crise sanitaire d'après une étude.

Selon le courtier Finance Conseil, l'apport moyen pour l’achat d’un bien immobilier a augmenté de 13% par rapport à 2020. Il se situe désormais à 30.000 euros, soit 5.000 de plus par rapport à un an plus tôt.

Cette hausse est cependant très disparate en fonction des régions. La Bretagne est l’une des régions qui connaît la plus forte hausse avec plus de 40% d’augmentation. L’apport moyen en 2021 est supérieur de 10.000 euros à celui de 2020 soit 31.000 euros.

Un apport de 86.000 euros en Ile-de-France

Sans grande surprise, l’Ile-de-France est la région où l'apport est le plus important. En 2021, il est en moyenne de 85.985 euros contre 61.633 euros en 2020. Et la région dépasse la Provence-Alpes-Côte-d’Azur qui jusqu’ici demandait le plus fort apport financier pour acheter un bien immobilier.

Dans certaines régions on observe une tendance inverse. Pour acheter un bien immobilier en Nouvelle-Aquitaine, il faut prévoir cette année 24.606 euros, soit environ 2.000 de moins que l’année précédente. Il en va de même pour la région Auvergne-Rhône Alpes, où l’apport financier moyen pour prétendre à un emprunt reste en moyenne de 50.000 euros.

La région Hauts-de-France reste stable par rapport à 2020. C'est la région où l'apport demandé par les banques est le plus faible soit 22.638 euros en moyenne.