Afin de planifier de longs mois à l'avance les futures escapades en famille, voici les dates de début et de fin des vacances, dans les trois zones académiques (A, B, et C).

Pour rappel, la zone A comprend les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers. La zone B celles d’Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes et Strasbourg, et la zone C les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.

Vacances de Noël

Quant aux vacances de Noël, elle se dérouleront pour tous les élèves du samedi 18 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022. Les dates des congés d’hiver en revanche diffèrent selon les zones. Les élèves de la zone A partiront en vacances du samedi 12 février au lundi 28 février 2022, ceux de la zone B du samedi 5 février au lundi 21 février 2022, et ceux de la zone C du samedi 19 février au lundi 7 mars 2022.

Vacances de Printemps

Concernant les vacances de Pâques, ou de printemps, elles auront lieu du samedi 16 avril au lundi 2 mai 2022 pour la zone A, du samedi 9 avril au lundi 25 avril 2022 pour la zone B, et du samedi 23 avril au lundi 9 mai 2022 pour la zone C.

Vacances d'été

Enfin, le coup d’envoi des vacances d’été sera donné pour tout le monde le jeudi 7 juillet 2022.

©Ministère de l'éducation nationale.