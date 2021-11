Voici le meilleur moment pour acheter son sapin de Noël

Indétrônable au milieu du salon lors des fêtes de fin d’année, le sapin de Noël, s’il est naturel, doit être installé au bon moment pour être le plus beau possible au moment où les cadeaux seront à ses pieds. A quel moment l’acheter ?

Selon l’espèce de sapin choisi, son temps de conservation va varier. Il faudra donc calculer la période de son achat en fonction de ce critère.

Le Nordmann

Pour les personnes optant pour un Nordmann, modèle le plus plébiscité, il est possible de se le procurer dès le début du mois de décembre. Réputé pour ne pas perdre ses aiguilles, il peut en effet se garder trois à quatre semaines sans perdre de sa superbe. Il conviendra donc à ceux qui souhaitent faire souffler l’esprit de Noël jusqu’à la nouvelle année.

L'épicéa

Une autre espèce de sapin appréciée pour les fêtes est l’épicéa. Plus rustique, moins cher que le Nordmann, il est surtout apprécié pour son odeur très agréable de résine. Il possède en revanche des aiguilles qui tombent facilement, une fois à l’intérieur. Il vaut donc mieux attendre un maximum avant de l’acheter, pour être sûr qu’il soit beau au moment de Noël. Le prendre au début des vacances, voire seulement quelques jours avant le réveillon du 24, semble une bonne idée.

Sapin noble et sapin bleu

Moins répandus, mais néanmoins présents dans certains foyers, le sapin noble et le sapin bleu, qui se différencient par la teinte de leurs aiguilles (bleu vert pour le premier, bleu argenté pour le second), ont une durée relativement similaire. Pour qu’ils restent bien fournis, mieux vaut se les procurer à mi-décembre, car ils sont capables de résister un certain temps à la chaleur des intérieurs.

Sapin en pot

Pour les personnes voulant se procurer un sapin en pot, afin de le planter dans le jardin sitôt les fêtes finies, il faut prévoir de l’acheter mi-décembre, en l’arrosant une fois par semaine. Le mieux reste évidemment de le garder à l'extérieur au maximum et de ne le rentrer qu’au dernier moment.

Enfin, pour tenter de garder les épines des sapins le plus longtemps possible en intérieur, mieux vaut les placer loin d’une source de chaleur, et sans exposition directe au soleil. Si cela est possible (notamment en absence de guirlandes électriques), il est conseillé d’humidifier tous les jours les aiguilles, en vaporisant de l’eau.