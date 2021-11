Noël 2021 : 12 idées pour faire plaisir aux fans de déco

A mesure que les fêtes approchent, le besoin de garnir les hottes se fait de plus en plus pressant. Au diapason, les marques de décoration sortent toutes leurs plus beaux atours pour charmer les Pères Noël, mais pas facile de trouver LA pièce qui rendra heureux à coup sûr les amoureux de design. Pour éviter la faute de goût, voici une petite sélection d’articles originaux à glisser avec sérénité sous le sapin.

Des petits basiques indispensables, aux produits plus confidentiels à tirages limités, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.

De beaux draps

Ambiance florale d'un côté, et imprimé graphique de l'autre, la collection de draps Anya s'inscrit avec élégance dans le scandicraft, ce mariage heureux des tendances scandinave et bohème qui déferle dans nos intérieurs cette année.

Housse de couette réversible percale de coton Anya graphique, Carré Blanc, à partir de 110 euros.

Un centre de table

Fermob s'est associé à Léona Rose pour concocter notamment ce magnifique centre de table baptisé «Magic Martin» qui, détourné en décoration murale, pourra aussi s'afficher fièrement aux murs.

Magic Martin, Fermob, 85 euros.

Un bout de canapé

Disposé dans un salon près du canapé, ou dans une chambre en guise de chevet, Lino et son placage noyer sera du plus bel effet. Son coffre de rangement intégré permettra de disposer livres, magazines et télécommandes.

Lino, bout de canapé plaqué noyer, Alinéa, 69 euros.



Une étagère

Le style d'inspiration Art Déco de cette étagère murale Atmosphera sublimera le mur de son propriétaire. Ses quatre tablettes pourront mettre en valeur ses livres, comme ses plantes ou ses bibelots favoris. On aime son look en métal doré destructuré qui donnera une touche glamour au salon, comme au bureau ou à la chambre.

Etagère murale dorée, Atmosphera, L. 58 x P. 13 x H. 58 cm, 29,99€

Un bougeoir

Sa designer, Ragna Ragnarsdottir, dirige un studio de design à Reykjavík, en Islande, où elle explore un processus créatif qui permet de concevoir des objets de manière plus intuitive. Son bougeoir Grit est fabriqué à la main en versant des couches colorées qui composent un paysage graphique rendant chaque pièce unique.

Bougeoir Grit, L’Atelier islandais, 49 euros.



Une méridienne convertible

Ses courbes voluptueuses et son style scandinave rendent totalement craquante cette méridienne convertible en tissu. Pratique, elle se transformera en un lit une place en quelques secondes pour le plus grand bonheur des occupants de petits espaces.

Méridienne convertible, Cival, 249,99 € sur vente-unique.com



Un tapis tout rond

Directement inspiré des années 1970, les tapis ronds sont de retour en force dans les intérieurs. Leur charme vintage apporte un côté chaleureux.

Tapis rond en jute tressée, H&M, d110cm, 49,99 €

Un soliflore

Celui-ci, au magnifique design épuré et à la finition huilée, est sculpté à la main en Côte d'ivoire avec du bois brut de teck.

Soliflore Senoufo, Etsy, 80,00 €.

Une lampe

Elle forme un joli duo avec une plante d'intérieur, cette lampe à poser Fanja s'inscrit parfaitement dans la tendance Urban Jungle.

Lampe à poser Fanja, Neordic, 136 euros chez Paulmann.

Une déco murale sous verre

Cette décoration murale aux dimensions imposantes met en valeur un splendide papier travaillé en effet plume.

Décoration murale sous verre Fiesole, AM.PM, 459 euros.



UNE CARAFE À DÉCANTER

A tous vos amis amateurs de bons repas, cette carafe sera le parfait écrin de ses plus précieux nectars.

Carafe à décanter en cristal, Chef & Sommelier, 230 euros chez Simon-Simone.

UNE DÉCORATION LUMINEUSE

Ces panneaux à l’aspect bois sont conçus pour apporter une sensation élégante et organique à la maison. Il est possible de choisir parmi une large gamme d’options d’éclairage chaud ou froid pour illuminer les espaces d’une lueur naturelle. Le plus : l’esthétisme prévaut, que les panneaux soient allumés ou éteints.

Hexagon Starter Kit, Nanoleaf, à partir de 229,99 € pour les 7 panels.