Noël 2021 : les meilleurs cadeaux pour un fan de basket NBA

Le fan de basket n'est pas facile à satisfaire. Il aime les belles matières et les belles histoires. Voici une sélection sans le moindre faux plis.

Fan de pied en cap

La collection «Neon Lights» de New Era tombe à point nommé. Casquettes, Hoodies, T-shirts… il y en a pour tous les goûts, enfin surtout pour les fans des Clippers, des Lakers et des Bulls. L'effet néon, réalisé en broderie ou en imprimé selon les produits, est superbe et met bien en valeur l'identité visuelle de chaque franchise.

Collection NBA Neon Lights, New Era, à partir de 26 €

Un sac très exclusif

Attention, produit premium. Ce sac est confectionné par le maroquinier Joubert à partir du maillot d'Allen Iverson, lorsqu'il jouait aux Sixers en 2000-01. Le design est simple et efficace, avec un assemblage artisanal, en France, dans les ateliers de la marque, pour un rendu unique. L'intérieur, les garnitures et la semelle sont évidemment en cuir de très haute qualité.

Sac bandoulière 45 X Sixers Iverson, Joubert, 990 €

Un livre pour goûter à la culture NBA

Un «Trip» au cœur de la culture NBA. Avec son nouveau livre, le journaliste spécialisé de Bein Sport Rémi Reverchon s’adresse autant aux fans de basket qu'aux voyageurs. Dans ce guide, il nous fait visiter les 28 villes nord-américaines qui abritent les 30 franchises NBA. A chaque étape, un guide de renom (joueur, commentateur, personnalité…) nous en dit un peu plus sur ses liens privilégiés avec le lieu, et ce qui fait la spécificité de chaque franchise, pour un voyage des plus savoureux.

«Road Trip NBA», de Rémi Reverchon, éd. Amphora, 34,95 €

Un maillot, l'idée simple mais risquée

Un beau cadeau pour tout fan qui se respecte, à condition de ne pas se tromper, en offrant par exemple un maillot des Clippers à un fan des Lakers. Cette saison, la NBA sort une nouvelle collection de maillots "City Edition", qui appuient sur l'identité graphique et historique de chaque équipe. On apprécie particulièrement la version des Nets qui rend hommage à la version des années 1990, le Sixers avec un superbe logo 70's, ou encore celui du Heat, qui est un combo de toutes les belles réalisations de ces dernières années.

Maillot NBA City Edition, disponible sur le NBA Store, à partir de 94 €

Les dessous de la grande ligue

La marque française de sous-vêtements Athena a noué un partenariat avec la NBA pour cette saison du 75e anniversaire. Elle propose de nombreux modèles de boxers aux couleurs des équipes les plus emblématiques, ou encore des pyjamas. Désolé pour les fans des Kings ou des Wolves, mais ce sont les couleurs des Lakers, des Nets, des Warriors et des Bulls qui sont disponibles pour le moment. Trois autres équipes viendront compléter la collection capsule très bientôt, mais le mystère reste encore entier (Peu de chances que ce soit les Kings, que ce soit bien clair).

Collection capsule NBA, Athena