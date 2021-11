Voici le type de plaque de cuisson qui consomme le plus

Le choix de l'électroménager joue un rôle primordial dans la consommation énergétique de son foyer. Ainsi, en cuisine, mieux vaut connaître la puissance d'une plaque de cuisson avant de l'acheter.

La consommation énergétique d’une plaque de cuisson dépend de plusieurs critères dont la puissance maximale de l'appareil et la technologie choisie.

Les plaques à induction, vitrocéramique et électrique sont en effet très différentes. Plus la plaque est puissante, plus le temps de cuisson sera réduit.

Selon le site spécialisé Electroguide, l'eau bout après quatre minutes avec une plaque à induction, cinq minutes pour une plaque vitrocéramique, neuf minutes pour la cuisson au gaz et dix minutes pour la plaque électrique.

Quelle plaque consomme le plus ?

Avec une puissance variant entre 1.000 et 2.000 Watts, la plaque électrique classique est l'appareil qui consomme le plus. Peu puissante, ce type de plaque oblige ses utilisateurs à cuire plus longtemps les aliments.

La plaque vitrocéramique, avec une puissance 1.200 à 2.700 Watts, a une consommation énergétique considérée comme moyenne. Plus moderne, elle monte très vite en température mais possède l'inconvénient de rester chaude quelques minutes après avoir été éteinte.

Présentes dans les cuisines de nos parents ou grands-parents, les plaques de cuisson au gaz consomment relativement peu d'énergie et permettent une cuisson rapide et précise. Cependant, une perdition de chaleur l'empêche d'obtenir le titre de la plaque la vertueuse.

C'est finalement la plaque à induction qui s'impose comme la championne des plaques de cuisson, aussi bien en termes de performance que de consommation d'énergie. Facile d'utilisation, sécurisée (elle ne reste pas chaude après utilisation) et très performante, elle reste aussi plus chère et ne supporte que certains types de poêles ou casseroles.