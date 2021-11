Pull de Noël : 10 modèles toujours plus drôles pour jouer le jeu en 2021

Les Français se sont largement appropriés la tradition du pull «moche» de Noël. Venue des pays anglo-saxon, elle consiste à porter le troisième vendredi du mois de décembre un tricot vraiment laid aux couleurs des fêtes de fin d’année.

Alors que cette année, la journée du pull moche se tiendra le 17 décembre prochain, les marques jouent le jeu avec des pièces toujours plus drôles et décalées. Du pull à tête de cerf au sweat-shirt de Noël, voici dix modèles qui permettront de jouer le jeu cette année au bureau ou sur les réseaux sociaux.

Le Gangsta Père Noël

Qui a dit que le pull de Noël se devait d'être kitsch ? Grosse chaîne en or et lunettes noires, le père Noël sait aussi troquer ses rennes et son traineau pour un look gangsta, résolument plus moderne.

© Shein

Pull de Noël Shein, 23, 49 €.

La tête de cerf revisitée

Exit la tête de cerf portée par Mark Darcy dans «Le journal de Bridget Jones». Monki revisite ce grand classique dans un style plus félin.

© Monki chez Zalando

Sweatshirt Monki sur Zalando, 20 €.

La panolie du supporter

C'est désormais une habitude. Chaque année, le Paris Saint-Germain offre sa version du pull de Noël. En 2021, le célèbre bonhomme rouge cède sa place à l'un des emblèmes de l'hiver : un bonhomme de neige qui évidemment reprend le célèbre slogan du club parisien «Ici c'est Paris».

Pull de Noël PSG, 60 €.

Le jeu de mot humoristique

Les petites mains du Père Noël sont mises cette année à l'honneur sur ce modèle de sweat noir, qui n'hésite pas à détourner un juron américain bien connu décliné cette année en «What the Elf».

Clockhouse X C&A

Pull de Noël Clockhouse C&A, 14,99 €.

La cool attitude

L'emblématique tête de cerf tente de passer incognito. Comment ? En se cachant derrière des lunettes esprit aviateur. Raté, il a été reconnu.

Only sur La Redoute

Pull de Noël Only sur La redoute, 24, 99.

Les risques du métier

Le traditionnel bonhomme en pain d'épice joue de malchance cette année sur ce modèle humoristique signé Jack and Jones.

© Jack and Jones

Pull Jack and Jones, 34, 99 €.

Le traditionnel rire du Père Noël

Kiabi habille toute la famille pour Noël et signe une large collection de pulls «kitsch» reprenant les paysages enneigés de saison et le célèbre rire de l'homme en rouge : «Oh !Oh ! Oh !».

Pull de Noël, Kiabi, à partir de 7 €.

Un cervidé à la page

Décidemment, l'emblématique cerf aime cette année se cacher derrière ses lunettes. Un accessoire, qu'il choisit en version XXL pour coller à la tendance mode du moment. Bien vu.

Pull Vero Moda sur Zalendo, 24, 99 €.

Le père Noël toujours plus vert

Le vélo a la cote même au pays du père Noël. Cette année, Christmas father a d'ailleurs prévu de faire sa tournée à bicyclette. Un clin d'œil dans l'air du temps signé Jules. Un modèle unisexe, adapté aux hommes comme aux femmes, également décliné pour les enfants.

© Jules

Pull de Noël, Jules, 29, 99 €.

L'esprit foot

La Fédération française de Football s'est elle aussi entichée du tant attendu pull de Noël. Elle joue le jeu avec un modèle qui reprend les codes de ce classique mêlant flocons, père Noël et évidemment ballons ronds.

Pull de Noël France bleu, FFF, 49, 90 €.