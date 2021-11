Black Friday 2021: à quoi donne droit cette carte bradée par la SNCF ?

A l'occasion du Black Friday, les marques rivalisent de nouvelles promotions, et la SNCF ne fait pas exception à la règle. La société de transports a réduit drastiquement le prix de sa carte Avantage.

Jusqu'au 29 novembre, celle-ci est vendue à 25€ au lieu de 49€. Trois formats sont disponibles : Jeune (12-27 ans), Adulte (27-59 ans) et Senior (60 et +).

Chaque carte Avantage donne le droit à 30% de réduction sur les billets de TGV et Intercités. Pour les cartes Jeune et Senior, la réduction s'applique sur n'importe quel trajet, mais pour la carte Adulte, elle est valable seulement le week-end. Des promotions fixées par les régions sont également disponibles sur les billets de TER.

Intérêt supplémentaire : la carte Avantage garantit des prix plafonnés en seconde classe, et ce même en dernière minute. Ainsi, un trajet de TGV durant moins d'1h30 ne pourra pas coûter plus de 39 euros. Une réduction de -15% s'applique aussi sur les services Location Avis, Mes bagages et Junior&Cie.

Des réductions pour les enfants

Les acheteurs, qui recevront leur carte sous format PDF, pourront également faire profiter leurs enfants des réductions. Jusqu'à trois jeunes de 4 à 11 ans pourront être inscrits sur la carte Avantage. Bonus pour la version Adulte : en plus des enfants, un accompagnant pourra lui aussi bénéficier des réductions.

Grâce au Black Friday, la SNCF espère booster ses ventes. La carte Avantage est «un énorme succès» selon Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs. «On nous en achète 8.000 par jour, deux fois plus que l'an dernier à la même époque. Trois millions de Français l'ont aujourd'hui dans leur poche.»

La réduction devrait faire plaisir aux voyageurs, tout comme les prix de la SNCF. La société a annoncé la semaine dernière que les tarifs n'augmenteraient pas sur les grandes lignes en 2022.