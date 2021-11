Noël 2021 : voici les jouets à glisser au pied du sapin

La liste au Père noël est bouclée. Si elle fait évidemment référence en la matière et dictera les achats des parents, les fabricants lancent, comme chaque année, de nombreuses nouveautés parmi lesquelles piocher pour surprendre les enfants.

Entre héros incontournables, grandes tendances, intemporels et jouets primés ou sélectionnés par les enseignes spécialisées, cette sélection permettra de faire le plein d'idées cadeaux. Les prix affichés sont donnés à titre indicatif.

L'échiquier Harry Potter

Les jouets sous licence ont toujours la cote à Noël et cette saison plusieurs héros sortent du lot, à l'image d'Harry Potter, qui une fois encore a les faveurs du jeune public. Alors que l'on célèbre les 20 ans du premier volet cinématographique, Lego signe un échiquier à l'effigie des petits sorciers de Poudlard. L'occasion de rejouer la mémorable bataille menée par Ron dans le tout premier long métrage de la saga : «Harry Potter à l'école des sorciers». Ludique et éducatif, il figure parmi les 180 coups de coeur des spécialistes du jouets en 2021.

Jeu d'échec Harry Potter, Lego, 74, 99 €.

A la découverte du système solaire

Les enfants sont nombreux à avoir suivi les aventures de Thomas Pesquet, de retour sur la terre ferme depuis le 9 novembre. Pour les astronautes en herbe, Sentosphère prolonge l'aventure en partant à la découverte du système solaire. Ce tout nouveau kit scientifique, conçu avec un planétologue, astronome au CNRS, proposera cinq expériences pour tout comprendre au fonctionnement de notre système solaire, ses planètes, le principe des éclipses ou encore le rythme des saisons. Et tout ça de façon ludique.

Système Solaire, Sentosphère, 25 €.

Les Pokémons jouent à cache-cache

Pokémon, dont on célèbre cette année le 25e anniversaire, arrive en tête des licences phares ce Noël. Déclinés en carte évidemment mais aussi en jeu, Pikachu, Salamèche, Bulbizarre... investissent notamment les grands classiques et se cachent, entre autres, derrière les murs mouvants du célèbre jeu Labyrinthe. Les coffrets Pokémon sont par ailleurs particulièrement plébiscités. Ainsi le coffret Pokemon Raichu et Académie de combat arrivaient respectivement à la première et huitième place du top 10 des jouets les plus vendus chez Joué Club entre le 15 et le 21 novembre.

Labyrinthe Pokémon, Ravensburger, 29, 99 €.

La bataille navale tout en bois

Alors que la préservation de l'environnement est au coeur de l'actualité, les jeux en bois connaissent une belle croissance. Parmi les grands classiques, la bataille navale se décline notamment tout en bois pour des heures de jeu en famille.

Bataille Navale, Zig Zag classic, 34, 99 €. Exclusivité King Jouet.

Tout l'univers d'un parc animalier

Dopé par des émissions telle qu'«Une saison au zoo», le monde animalier a toujours les faveurs des enfants. Ils sont nombreux à se rêver soigneur et vétérinaire. Cette année, Playmobil, consacre tout une gamme à cet univers et lance son parc animalier accompagné de toute une série de figurines à l'effigie de leurs animaux préférés.

Parc animalier, Playmobil, 71, 99 €.

Des histoires partout avec soi

Avec ses histoires audio, sans écran, que les enfants peuvent composer eux-mêmes en choisissant notamment un héros, un lieu ou encore un objet, Lunii connaît depuis 2016 un succès qui ne se dément pas. Pour preuve : Ma fabrique à histoires figurait mi-novembre dans le top 10 des ventes Joué club. Le boîtier transportable, contenant 48 scénarios d'origine et des centaines d'autres à télécharger, fera encore le bonheur des petits à Noël. Avec cette année, une édition limitée aux couleurs du Petit prince, dont on célèbre le 75e anniversaire de l'édition française.

Ma fabrique à histoires, Lunii, 59, 99 €.

L'attrape-rêve DIY

Plébiscités par les parents et toujours appréciés des enfants, les loisirs créatifs restent une valeur sûre. Parmi les nouveautés, Oxybul lance cette année un kit d'atelier attrape-rêve, avec cinq modèles colorés à confectionner soi-même.

Atelier Attrape-rêve à créer, Oxybul, 15, 99 €.

Le jeu de société immersif et «explosif»

Grand prix du jouet 2021, dans la catégorie jeu de plateau, «Le temple de feu» promet des parties endiablées. Le principe : se glisser dans la peau d'un archéologue et récupérer le plus d'or possible avant que le temple de feu ne s'enflamme ou plutôt ne déborde. Au fil de la partie, les Indiana Jones en herbe devront affronter toute une série d'épreuves et d'obstacles. Mais attention, certaines cases sont périlleuses et leur demanderont de verser de l'eau, du colorant, du bicarbonate et du vinaigre au coeur du temple, réveillant ainsi ce dernier. Wahou effect garanti.

Le temple de feu, Dujardin, 29, 90 €.

La Pat' Patrouille plébiscitée par les petits

La Pat'Patrouille a la cote auprès des jeunes enfants et la sortie du film en août dernier n'a fait qu'amplifier le phénomène. Cette bande de chiots et leur fameux quartier général vont assurément se hisser tout en haut de la liste au Père Noël cette année.

Quartier général, 79, 99 € chez Joué club.

Un premier ordinateur comme les grands

Les enfants adorent faire comme les adultes. Grand prix du jouet 2021, dans la catégorie jeu éducatif électronique, ce portable a tout d'un vrai - clavier azerty, souris, écran, mémoire de 8 G - mais propose du contenu 100 % adapté aux enfants de 5 à 12 ans. Ils pourront notamment apprendre en s'amusant, réviser, laisser libre cours à leur créativité ou encore découvrir Internet de façon sécurisée, grâce à plus de 50 activités et applications.

Genio mon premier ordinateur, Vtech, à partir de 129, 99 €.