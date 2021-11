Rihanna dévoile un pyjama de Noël très suggestif

Rihanna cultive l’art du surprendre. L’artiste, qui a lancé sa marque de lingerie Savage X Fenty en 2018, a présenté ce week-end sa nouvelle collection. Parmi les pièces dévoilées, l’une d’elle, un pyjama en flanelle, a fait réagir.

Et pour cause, le modèle, qui de prime abord a tout du pyjama en flanelle classique avec son motif tartan, fait finalement un pas de côté en affichant une large ouverture sur le derrière du pantalon, laissant apparaître le haut des fesses.

Un modèle que Rihanna a d’ailleurs dévoilé en personne sur son compte Instagram. Sur le titre « Too Sexy » de Drake, la star a ainsi successivement posé dans une chemise et un mini short reprenant le même motif tartan, avant de dévoiler la pièce en question : un pyjama Tied Up Tartan Open Back, commercialisé un peu plus de 49 dollars sur le site américain de sa marque, rapporte Page Six.

Une pièce qui ne fait pas l'unanimité

Un modèle qui a évidemment fait réagir les internautes. Sur Twitter, ils sont nombreux à s’être étonnés de ce design, loin de faire l’unanimité. Alors que la star a mis sa carrière musicale entre parenthèse depuis la sortie en 2016 de son dernier album « Anti », afin de se consacrer à ses marques de cosmétique et de prêt-à-porter qui lui ont permis d’intégrer le cercle des milliardaires selon Forbes, certains l’ont interpellé. « Rihanna il est temps de sortir l’album c’est pas ça qu’on veut », « Rihanna sort un album au lieu de sortir des pyjamas avec des trous aux fesses !!!!! », ont notamment posté certains internautes.

Un album qui serait en cours de préparation mais qui, comme ce modèle, pourrait surprendre. En septembre dernier, Rihanna avait confié à Associated Press à l'occasion du troisième déflié de sa marque de lingerie Savage X Fenty : « Vous ne pouvez même pas imaginer ce que vous allez entendre. Je suis vraiment en train d’expérimenter. La musique, c’est comme la mode. Vous devriez pouvoir vous amuser, je devrais pouvoir porter ce que je veux. J’aborde la musique de la même façon », avait expliqué l’interprète de 33 ans, avant d’ajouter : « Je m’amuse. Ce sera complètement différent ».