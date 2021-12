Noël 2021 : 41% des Français dépenseront moins qu'en 2020, selon une étude

Les Français vont se serrer la ceinture pour les fêtes et souhaitent consommer responsables. C'est ce qui ressort d'une étude publiée ce mercredi 1er décembre par Dailymotion.

Selon cette enquête réalisée le mois dernier auprès de 1.031 sondés, 41% des Français envisagent ainsi de «dépenser moins, voire beaucoup moins que les années précédentes».

Plus d'un tiers (36 %) comptent dépenser autant et moins d'un quart (23 %) estime pouvoir dépenser «plus, voire beaucoup plus».

Des résultats qui font échos à d'autres études menées en cette fin d'année montrant que les consommateurs souhaitent rester prudents, la crise du Covid-19 et la hausse des prix laissant les Français frileux.

Un comportement plus écoresponsable ?

De plus, ces derniers engagent leurs achats vers un commerce plus écoresponsable et local. Ainsi, plus d'un tiers des sondés (34 %) envisage de privilégier des produits made in France et 22 % s'orienteraient même vers des produits issus du commerce local et des circuits courts, quand 28 % choisiront des produits durables et respectueux de l'environnement.

Et si le portefeuille se révèle moins garni que durant les années précédentes, l'étude s'est également intéressée aux divers postes d'achats des consommateurs en vue des fêtes. On y découvre ainsi que 35 % de l'argent sera dépensé pour les aliments, 22 % pour les divertissements (jouets, jeux vidéo, dvd...), 23 % pour l'aménagement de la maison (déco, meubles...), 17 % pour les produits de beauté et accessoires de mode, 16 % pour des voyages et, plus surprenant, seulement 16 % serait consacré aux produits high-tech (TV, smartphone...).

Un Français sur trois (36 %) prévoit de se rendre dans des commerces de proximité pour faire leurs cadeaux, tandis que l’achat en ligne et la livraison à domicile seraient choisis par un sondé sur quatre (27 %). Reste à savoir si la résurgence du virus et la menace du variant Omicron ne chambouleront pas encore les achats cadeaux des Français.