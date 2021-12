Noël 2021 : mode, beauté, déco, des cadeaux éco-responsables pour des fêtes green

Alors que les questions environnementales sont au coeur de l'actualité, les cadeaux responsables pourraient bien, cette année encore, être plébiscités.

Et tout le monde s'y met. Des consommateurs éco-responsables de la première heure aux adolescents. Selon le récent sondage Pixpay, «Les adolescents et les cadeaux de Noël», ils sont ainsi 59% à penser faire au moins un achat écoresponsable pour Noël. Et 5% d'entre eux ne souhaitent offrir que des cadeaux respectueux de l'environnement pour les fêtes, c'est-à-dire fait-main, d'occasion ou de marques éco-engagées».

Ça tombe bien. Les produits éco-responsables, éthiques, Made in France sont toujours plus nombreux sur le marché. Afin de garnir sa whish-list éthique ou trouver de jolis cadeaux greens originaux, cette sélection fait la part belle aux pièces mode, déco, beauté ou jeunesse, entre lunettes conçues à partir de coquillages, pochettes surprises Made In France, vase en verre recyclé ou encore kit DIY pour fabriquer ses produits de beauté en toute simplicité.

Le sac de voyage green

Le sac polochon est un must have, qui nous suit aussi bien en week-end, qu'au coin de la rue pour rejoindre sa salle de sport préférée. Hindbag, marque de sacs éco-responsables, en donne sa version green. Conçu en coton bio labellisé GOTS, ce modèle aussi pratique qu'esthétique participe également à à l'émancipation des femmes indiennes issues de quartiers défavorisés, puisqu'il est fabriqué par l'ONG indienne Swami Sivananda Memorial Institute, qui leur permet d'accéder à un emploi, les forme, les rémunère et donne à leurs enfants un accès à l'école. L'occasion d'offrir en cette fin d'année un sac qui a du sens.

Simon sauge, Hindbag, 49 €.

Des pochettes surprises Made in France

Qui ne se souvient pas des pochettes surprises achetées dans l'enfance ? Avec à la clef le plaisir de découvrir ce qui se cachait dans ces précieux cornets. Voilà revisite le concept avec ses pochettes 100 % Made in France. Né durant le confinement, ces pochettes déclinées en plusieurs formats contiennent entre quatre et dix produits - cosmétique, bijoux, bonnets, chaussettes, gourmandises, accessoires - tous fabriqués en France et représentants douze régions de l'Hexagone. Parmi les cadeaux mystères à découvrir, Voilà s'est notamment associée avec des marques haut de gamme à l'instar de Saint James, Polaar ou encore Les Georgettes.

Pochette surprise Voilà de 49 à 94 €.

Les lunettes en coquillage

Des lunettes en coquillage, oui c'est possible. C'est le défi que s'est lancé la marque Friendly Frenchy. Depuis 2018, elle commercialise des solaires fabriquées en France à base d'huître, de moules, de coquilles Saint Jacques, d'huile végétale et sans pétrole. En trois ans, la marque a largement étoffé sa gamme et lancera en janvier 2022, ses premières paires de lunettes optiques. De quoi voir la vie en vert.

Sandy french touch club Ocean, Friendly frenchy, 90 €.

Le pinceau parfumeur rechargeable

Un parfum comme les grands mais en mieux. La marque de cosmétique Ouate, 100 % dédiée au jeune public, innove en lançant le premier parfum pour les 4-11 ans ludique et responsable. Non seulement, il fait son effet avec ses notes légères et poudrées issues d'origine naturelle à 95 %, mais il fait encore plus fort avec son design : un pinceau dans lequel il suffit de glisser une cartouche recyclable et rechargeable, qui délivre la juste dose de gel parfumé en un clic.

Mon pinceau d'artiste, Ouate 35€.

le guide du Voyageur en train

Alors que l'impact environnemental des voyages est pointé du doigt, découvrir des régions près de chez soi, qui plus est en train, est de plus en plus plébiscité. Pour les amoureux de la dolce vita, un tout nouvel ouvrage propose de sillonner l'Italie en train. Son auteur Lucie Tournebize, auteur du blog L'occhio di Lucie (l'oeil de Lucie) y référence dix-huit itinéraires particulièrement détaillés, de cinq à quatorze jours , pour partir à la découverte du pays via son réseau ferroviaire. De la Vallée d'Aoste aux Pouilles, en passant par la Toscane, l'Ombrie mais aussi la Sardaigne et la Sicile, elle partage ses coups de coeur au fil des régions.

L'Italie en train, Hachette, 24, 95 €.

Le vase en verre recyclé

Les bonnes pratiques environnementales passent par le recyclage. Pour faire plaisir, tout en donnant une seconde vie aux matériaux, Urban Nature Culture signe une large gamme de vases en verre recyclé. Des pièces éco-responsbales dotées en prime d'un design soigneusement travaillé et de jolies couleurs qui viendront égayer son intérieur.

Vases en verre recyclé, Urban nature culture, à partir de 15, 95 € sur le site debijenkorf.fr

Le tapis de yoga design et green

Le yoga est de plus en plus plébiscité. Ainsi 10 millions de Français ont pratiqué cette discipline ces trois dernières années, soit un adulte sur cinq, selon une grande enquête nationale menée par le Syndicat national des professeurs de yoga (SNPY). Alors qu'il ne nécessite que peu de matériel, autant jouer la carte de l'éco-responsabilité dans le choix de son indispensable tapis. Dans cette optique, YUJ, première marque française de yoga éco-responsbale propose des modèles aussi design que respectueux de l'environnement. Fabriqués en gomme recyclée et biodégradable, sans latex, sans silicone, sans phtalate et teinté à base d'eau, ils sont en prime très légers ( 1, 8 kg) et se lavent en machine à froid sans lessive. Des modèles à l'esthétisme particulièrement soigné qui donnent envie de prendre la pose.

Tapis de Yoga en gomme recyclée, YUJ, 75 €.

Le pull Made IN France

La fabrication locale participe à la préservation de l'environnement comme à la valorisation de savoir-faire et au maintien de l'emploi. Depuis 2011, Le Slip Français s'est engagé dans la filière du Made in France en proposant des modèles conçus sur le territoire dans des matières responsables : coton bion, recyclées ou laine française. C'est notamment le cas du pull mixte Ludovic, filé et tricoté aux alentours de Castres à partir de laine mérinos, non traitée et non teinte, provenant de troupeaux élevés sur le plateau de Valensole.

Pull Ludovic, Le Slip Français, 160 €.

Des carnets effaçables jusqu'à 300 fois

Un dessin par-ci, un dessin par-là... les parents ne le savent que trop bien, les enfants sont de gros consommateurs de papiers. Pour stimuler leur créativité, tout en préservant la planète, il existe des solutions : des carnets effaçables. La jeune marque éco-responsable pour la famille Mari's. A a lancé sur son site trois modèles qui permettent aux petits de dessiner et d'écrire jusqu'à 300 fois sur la même feuille. Ludique et pratique avec ses spirales, il suffit de nettoyer sa création avec de l'eau pour qu'elle disparaisse. Conçus en papier éco-responsable certifié FSC, ces carnets offrent un terrain de jeu sans limite à leur imagination, tout en économisant 6 000 feuilles de papier. A emporter partout avec soi.

Carnet effaçable, kit de nettoyage et un crayon de couleur, Mari's.A, 37, 50 €.

Le DIY beauté

Le marché des cosmétiques faits maison ne cesse de faire de nouveaux adeptes. Il n'est pour autant pas si facile de se lancer. Pour ceux qui souhaitent changer leurs habitudes de consommation, le robot Beauty Mix Nature et Découvertes a été conçu pour concevoir facilement et de façon ludique ses produits de beauté - crème, gel douche, rouge à lèvre, déodorant - mais aussi d'entretien - lessive, nettoyant multi-surface... Il suffit de choisir sa recette sur le site ou sur l'application My beauty Mix, d'y mettre ses ingrédients et le robot s'occupe de tout.

Robot Beauty Mix, Nature & découvertes, 129 €.

Le tapis d'éveil en coton bio 3 en 1

© Anne Bergen

Il n'est pas toujours facile de trouver un cadeau pour les jeunes enfants et les nouveaux parents. La toute nouvelle gamme de tapis d'éveil de Play & Go mettra tout le monde d'accord. En coton bio et dotée d'un rembourrage fabriqué à partir de bouteilles recyclées, cette gamme aux couleurs douces d'automne offre à la fois un terrain de jeu cocooning pour les tout-petits et se transforme en prime en sac à jouets et en sac à langer. Un trio gagnant disponible en quatre coloris (bleu, moutarde, vert et fauve).

Tapis d'éveil en coton bio, Play & Go, 69, 95 €.

La parka 100 % recyclee

Désormais bien connue du grand public, la marque Faguo s'emploie depuis 2009 à offrir une mode plus responsable. Entreprise certifiée B Corp, qui assure le respect de normes sociales et environnementale élevées et une transparence auprès du public, Faguo s'engage notamment sur le terrain des matériaux recyclés. De nombreuses pièces conçues à partir du recyclage de coton, de laine ou de polyester sont proposées sur leur site à l'instar de cette parka d'hiver.

Parka Faguo, 235 €.

Le vélo d'appartement éco-concu

Le vélo a la cote. Et même là, il est possible de jouer la carte de l'éco-responsabilité. Domyos lance cette année son Woodbike d'appartement. Un modèle fabriqué en France et conçu en bois labellisé PEFC. Une certification qui garantit aux consommateurs que le bois utilisé est issu de forêts gérées durablement, à privilégier dès lors que l'on achète de la papeterie ou des objets en bois.

Woodbike Domyos, 279 €.