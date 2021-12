Noël 2021 : une sélection de belles montres à offrir ou se faire offrir

Montre pour les uns, garde-temps pour les puristes, elle reste un cadeau de choix, riche en symboles. Pour perpétuer la tradition de la plus belle des manières, les fabricants se sont retroussé les manches, une fois encore.

Citizen series 8

Avec sa gamme Série 8, la maison horlogère japonaise Citizen frappe fort. Cette gamme se compose de trois modèles automatiques disponibles en série ultra limitée. Chacun est en outre spécialement conçu pour résister aux perturbations électro-magnétiques. Parmi ces trois nouveautés, deux modèles nous séduisent particulièrement, avec une belle association, au niveau du cadran, entre une couche de nacre au centre et un fin cadre métallique posé par dessus.

Series 8, Citizen, de 995 € à 1.395 €

Awake AW01 URBAN JUNGLE

Boîtier en filet de pêche recyclé, bracelet khaki en polymère végétal à base de graine de ricin... Avec sa Urban Jungle, la marque française Awake veut réconcilier les urbains et la nature. Très légère (29 grammes), cette édition limitée est en outre équipée d'un mouvement photovoltaïque japonais, qui lui offre six mois d’autonomie. Une belle réussite, conforme à la stratégie de la marque, qui veut avoir l’impact carbone le plus faible de toute l’industrie horlogère.

AW01 Urban Jungle, Awake, 250 €

Omega Seamaster «Beijing 2022»

Le 4 février prochain, les Jeux de Pékin devraient (normalement) débuter. Chronométreur officiel de l'événement, Omega propose pour l'occasion un garde-temps aux couleurs de l'hiver. Le boîtier acier de 41 mm se distingue notamment grâce à des touches de céramique blanche sur le cadran et la présence de motifs de givre, en lien direct avec les disciplines des JO d'hiver. Le logo officiel «Beijing 2022» figure en bonne place au dos.

Seamaster Aqua Terra «Beijing 2022», Omega, 6.100 €

Hamilton Khaki Field Mechanical Bronze

Spécialiste des montres militaires, Hamilton perpétue la tradition avec la Khaki Field Mechanical Bronze, au design d'une sobriété exemplaire. Le boîtier en bronze vient lui apporter la touche d'originalité qui lui faisait défaut. Un matériau noble, aux propriétés uniques, robuste et ultra-résistant, mais qui se patine naturellement avec le temps. A chaque montre son évolution : Votre Hamilton ne sera pas celle d'un autre. Attention, ce modèle n'est pas automatique et se remonte manuellement, mais il offre une importante réserve de marche de 80 heures.

Khaki Field Mechanical Bronze, Hamilton, 745 €

Oris Big Crown Bronze Pointer Date

Le bronze, décidément, a le vent en poupe. La Oris Big Crown Pointer Date est un grand classique de l'horloger suisse, né en 1938 et destiné aux aviateurs. Le modèle 2021 en reprend tous les codes, tout en perpétuant la qualité de fabrication de la marque, mais en y ajoutant un boîtier de 40 mm entièrement réalisé en bronze. Pour faciliter la lecture du cadran, une laque mate transparente a été appliquée. On apprécie aussi le très beau bracelet en cuir à la finition brute.

Big Crown Bronze Automatic, Oris, 1.900 €

Meistersinger Planet Earth

Un modèle engagé, pour l'horloger allemand Meistersinger, spécialisé dans les modèles mono-aiguille. Il propose pour cette fin d'année une édition baptisée Planet Earth, qui a été développé avec l'ONG bien connue WWF (World Wide Fund for Nature). Le modèle de 43 mm de diamètre, édité à 500 exemplaires, propose un cadran original montrant une représentation de la Terre.

Sur chacun de ces modèles, le fabricant s'engage à reverser directement 200 euros à WWF.

Planet Earth, Meistersinger, 2.190 €