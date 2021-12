EuroMillions (FDJ) : Ces 7 numéros sortent le plus souvent

Vous rêvez de remporter le jackpot de l'EuroMillions mais vous ne savez pas quels numéros jouer ? Alors que quelque 17 millions d'euros sont mis en jeu ce vendredi 31 décembre 2021 pour le réveillon du Nouvel An. Cette analyse des numéros les plus fréquemment sortis pourrait vous aider.

Sur son site, l'EuroMillions indique les cinq numéros et les deux étoiles les plus souvent tirés. Depuis septembre 2016, c'est-à-dire depuis que le nombre de numéros d'étoiles est passé de 11 à 12, les numéros sortis le plus fréquemment sont ainsi le 20, le 21 et le 17.

Arrivent ensuite le 5, le 15, le 23 et le 42 ex aequo avec 64 tirages. Du côté des numéros étoiles, c'est le 2 qui est le plus souvent sorti depuis septembre 2016 (116 fois), devant le 3 (107 fois).

Mais miser sur ces numéros ne signifie en aucun cas que le gros lot est assuré. Sur ces sept numéros, un seul a par exemple été joué par la gagnante française du jackpot record de 220 millions d'euros. Il s'agissait du numéro étoile 2. L'autre étoile jouée était le 5, tandis que les cinq bons numéros étaient le 21, le 26, le 31, le 34 et le 49.

A l'inverse, depuis septembre 2016, le 18, le 40, le 22, le 33 et le 36 ont été les cinq numéros les moins tirés. Chez les étoiles, ce sont le 10 et le 1. Si vous voulez miser sur des numéros qui ne sont pas sortis depuis longtemps, alors il faut cocher le 16, qui n'est pas tombé depuis 167 jours, le 24, le 18, le 5 et le 8, et les étoiles 1 et 4.