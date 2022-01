Hausse du livret A : voici combien cela va vous rapporter en fonction de votre épargne

Le 1er février prochain, le taux du Livret A va doubler, passant de 0,5% à 1%. Une augmentation inédite en dix ans, qui va avoir un impact direct sur l'épargne des Français.

Si le taux de ce produit d'épargne, qui est calculé deux fois par an en faisant la moyenne entre, d'une part, le taux d'inflation moyen des six derniers mois et, d'autre part, la moyenne des taux interbancaires, auxquels les banques s'échangent de l'argent à court terme, est maintenu au 1er août, les détenteurs d'un livret en verront les retombées en fin d'année.

Ainsi, pour une épargne de 1.000 euros, 10 euros d'intérêts seront délivrés. Soit 5 euros de gains net par rapport au taux précédent. Le calcul est ensuite le même selon le la somme épargnée augmente (20 euros d'intérêts pour 2.000 euros d'épargee, 30 euros pour 3.000 euros, etc.)

Pour les personnes ayant atteint le plafond de leur Livret A, soit 22.950 euros, les intérêts en fin d'année s'élèveront à 229,5 euros (114,75 euros de gains net par rapport au taux précédent).

Si cette augmentation est une bonne nouvelle pour les détenteurs de Livret A, le nouveau taux ne sera pas pour autant assez haut pour compenser l'inflation. Celle-ci a en effet bondi de 2,8% en décembre sur un an, selon les chiffres de l'Insee.

Pour un meilleur rendement, le Livret d'épargne populaire (LEP) est donc à privilégier. Ce dernier va voir son taux passer de 1% à 2,2% dans les prochaines semaines, a annoncé le ministre de l'Economie. Ce produit d'épargne est toutefois réservé aux revenus modestes.