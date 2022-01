Pouvoir d'achat : Visualisez la hausse des prix en plusieurs indicateurs

A deux mois de l'élection présidentielle, le pouvoir d'achat est le thème qui intéresse le plus les Français, selon un nouveau sondage Ipsos - Sopra Steria.

Ils sont 51% à le classer parmi les trois enjeux qui les préoccupent le plus, rapporte France Inter. Et pour cause : depuis plusieurs mois, les prix augmentent considérablement. A tel point que l'indemnité inflation de 100 euros annoncée par le Premier ministre Jean Castex a déjà été versée à 16 millions de Français. Elle doit toucher au total 38 millions de personnes.

Le carburant

Les prix des carburants atteignent des records. Le litre de gazole coûte actuellement 1,62€, contre 1,31€ en janvier dernier, selon les chiffres du ministère de la Transition Ecologique. Cela correspond à une augmentation de 24% en un an. Les prix des carburants sont aujourd'hui très proches de ceux affichés en automne 2018, qui avaient donné naissance au mouvement des gilets jaunes.

Les prix des carburants s'étaient effondrés en mars 2020 à cause des confinements et des restrictions de déplacements. Mais depuis 2021, ils repartent à la hausse : ils ont à présent dépassé les niveaux d'avant-crise.

Le gaz

Les tarifs réglementés du gaz ont flambé au cours de l'année 2021, poussant le gouvernement à annoncer un gel des prix. Les tarifs resteront donc les mêmes jusqu'au 30 juin 2022. Sans cette mesure, les prix du gaz au 1er janvier 2022 auraient été supérieurs de 38% (toutes taxes comprises) à ceux d'octobre.

Comme pour le carburant, les tarifs du gaz ont chuté pendant la crise sanitaire. Ils augmentent à nouveau depuis le début de l'année 2021, à cause de l'hiver et de la réduction de la production européenne. La dernière hausse de cette ampleur remonte à la période 2005-2012, où un gel des prix avait également été amorcé.

Les produits alimentaires

Les produits alimentaires n'ont pas été épargnés par la hausse des prix. En deux ans (septembre 2019 - septembre 2021), l'INSEE évalue cette inflation à 2,2%. Mais certains produits ont été plus touchés que d'autres : les prix des fruits et légumes, par exemple, ont augmenté de 9% depuis fin 2019. Ce phénomène est principalement dû à des aléas climatiques. 2021 a été marqué par des sécheresses, des inondations et par un gel qui a complètement déséquilibré l'équilibre entre l'offre et la demande.

L'association Famille Rurales, qui a publié en janvier son Observatoire des prix 2021, plaide pour la création d'un chèque «fruits et légumes» au même titre que le «chèque énergie».

Sur l'année 2021, les prix ont en général augmenté de 2,8%, selon les dernières données de l'INSEE (novembre 2021). Cette inflation est surtout causée par la hausse des prix de l'énergie et des produits manufacturés. Parallèlement, le SMIC net était fixé à 1.230 euros pour 35h en janvier 2021, contre 1.269 euros pour 35h en janvier 2022. Cela représente une augmentation de 3%.