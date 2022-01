A quoi sert la petite boule au-dessus du stylo 4 couleurs ?

Stylo mythique de la marque Bic, le «4 couleurs» dispose d'un design connu de tous qui le démarque immédiatement. Notamment grâce à la boule blanche, pleine ou creusée, située à son sommet.

Créé en 1970, ce modèle particulièrement apprécié des étudiants pour son côté pratique n'a pas été conçu ainsi par hasard. Cette fameuse boule blanche a ainsi deux principales raisons d'être.

La première est principalement liée au design. Cet appendice est en effet un clin d'oeil au logo de la marque, le célèbre «bonhomme Bic», avec sa tête ronde qui n'est autre qu'une bille de stylo.

Mais cette boule blanche a également une fonction concrète, notamment pour ceux qui l'utilisent pour travailler. Comme l'explique la marque elle-même, elle est particulièrement pratique pour actionner le cadran des anciens téléphones, les plus communs à l'époques de la création du stylo.

Incontournable de Bic, le stylo 4 couleurs a traversé les générations avec le même design et les mêmes coloris : blanc en haut et bleu en bas. Même si, au fil des années, d'autres modèles, limités ou non, ont fait leur apparition.