Barème kilométrique 2022 : êtes-vous éligible à la nouvelle aide annoncée par Jean Castex ?

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé, mardi 25 janvier, relever les barèmes d’indemnité kilométrique avec un coup de pouce de 10% «dès cette semaine». Cette indemnité permet de déduire les frais réels liés aux déplacements professionnels sur la déclaration d’impôt.

1,65 € le litre de gasoil, carburant le plus utilisé en France, plus d’1,70 € le litre pour l’essence… Une flambée des prix du carburant historique, qui a d’autant plus impacté les Français dont la voiture est indispensable à l’exercice professionnel.

La faute à une forte hausse du prix du pétrole, que le gouvernement espère en partie compenser par cette nouvelle mesure.

Qui est concerné ?

Sont concernés les salariés qui utilisent une voiture, un scooter, une moto ou un vélomoteur dans le cadre de leur travail et qui n’ont pas souhaité bénéficier de la déduction forfaitaire de 10% sur leur déclaration de revenus.

J'ai demandé à @BrunoLeMaire de modifier, dès cette semaine, le barème kilométrique.



Il sera réhaussé de 10 % pour mieux tenir compte de l'augmentation des prix.



L’effet sera rapide et direct, dès la déclaration des revenus de 2021 ou des bénéfices de l’année dernière. — Jean Castex (@JeanCASTEX) January 25, 2022

«Votre salaire est soumis à l'impôt sur le revenu après déduction des frais professionnels (dépenses de transport du domicile au lieu de travail, de vêtements spécifiques à l'emploi exercé, etc.). Vous avez le choix entre la déduction forfaitaire de 10 % et la déduction de vos frais professionnels pour leur montant réel», détaille le site service-public.fr.

Les «gros rouleurs», qui estiment que cette déduction ne suffit pas à couvrir leurs frais réels, doivent multiplier les montants correspondants à la puissance de leur véhicule (chevaux fiscaux) par le nombre de kilomètres parcourus dans le cadre de leur activité professionnelle, en se basant sur une grille spécifique.

Comment le dispositif va-t-il fonctionner ?

Si vous faites partie de cette catégorie, vous pourrez bénéficier d’un crédit d’impôt. Le gouvernement a lancé un simulateur ainsi qu’une fiche explicative pour simplifier la vie des actifs concernés.

© Ministère de l'économie, des finances et de la relance

Si vous parcourez, par exemple, 30.000 km chaque année pour vos déplacements professionnels avec une voiture d’une puissance de 6 cv fiscaux, vos frais professionnels s’élèvent à 11.580 €, soit 1.158 € de plus qu’avant la réforme.

A noter que ces barèmes ne prennent en compte ni les frais de stationnement, ni les péages. Ces derniers ne peuvent être déclarés qu’en présentant les justificatifs correspondants.

Êtes-vous éligibles ?

Oui, si comme 2.5 millions de foyers fiscaux, vous déclarez vos frais professionnels en utilisant ce barème. Y compris si vous vous déplacez avec un véhicule électrique.

La mesure devrait coûter 400 millions d’euros à l’État. Mais «cette revalorisation a vocation également à servir de référence», a défendu Jean Castex.

Le Premier ministre espère ainsi qu'elle se répercutera, à termes, «sur les indemnités kilométriques directement versées par les employeurs à leurs salariés».