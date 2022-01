Saint-Valentin 2022 : les meilleures idées de cadeaux beauté pour homme

Ce n'est pas toujours facile de trouver le cadeau qui touchera en plein coeur l'être qui fait battre le nôtre. Alors que la Saint-Valentin approche, voici quelques produits de beauté qui devraient faire plaisir à Monsieur.

Un duo de soins réconfortants Huygens

©Huygens

La marque française Huygens, créatrice de produits naturels et bio, célèbre la fête des amoureux avec un coffret invitant au lâcher prise, préparé au cœur du Marais à Paris. Elle contient une huile de massage aux notes de romarin et d'eucalyptus ainsi qu'un gel douche vivifiant à la menthe poivrée.

La Pochette Massage pour Lui, Huygens, 25€.

UN MOMENT DE RELAXATION AVEC D+ FORE CARE

©D+ Fore Care

Si votre partenaire a besoin de décompresser, on a trouvé le coffret idéal. Imaginé par Claire Despagne, fondatrice de D+ Fore Care, cette gamme inspirée des terres de Sibérie contient notamment une bougie et une huile à base de CBD (100% légal en France), ainsi qu’un sel de bain naturel.

Coffret 5 sens D+ Fore Care, 90€.

UNE HUILE POUR LA BARBE BIO

©Estime&Sens

Cette huile visage et barbe de chez Estime & Sens est un indispensable. Ce soin complet, au parfum envoûtant de bois de Oud, a une action hydratante, calmante et assouplissante. En plus, son format en stilligoutte permet un dosage précis.

Huile visage et barbe, Estime & Sens, 26€.

UN ÉPILATEUR À LUMIÈRE PULSÉE BRAUN

©Braun

Si votre moitié est du genre à enlever le moindre poil qui dépasse, ce cadeau devrait le ravir. La marque Braun lance Silk Expert Pro, le premier épilateur à lumière pulsée, spécialement conçu pour les hommes. Il permet d’éliminer les poils visibles de façon permanente, et sûre.

Silk Expert Pro, Braun, 479€.

UN COFFRET VINTAGE GRANADO

©Granado

Reconnue pour ses gammes de soins aux senteurs brésiliennes, la marque Granado a lancé un coffret aux allures vintage qui ne manquera pas de faire voyager les sens. Cette boîte en métal renferme cinq produits au parfum boisé et rafraîchissant.

Coffret boîte en métal Eucalipto, Granado, 60€.

un parfum Bulgari

©Bulgari

La maison Bulgari élargit sa collection de parfums dédiée à la force des éléments de la nature. Avec Bulgari Man Terrae Essence, une fragrance renfermant des notes boisées et chaleureuses, elle rend hommage à la puissance de la terre.

Man terrae Essence, Bulgari, 83€ les 60ml et 111€ les 100ml.

Une huile oxygène Deep Nature

©Deep Nature

Cette huile de soin Deep Nature à base d'huiles essentielles de menthe, de lavandin et d’orange, est un véritable allié pour les sportifs. Légère, elle pénètre rapidement tout en nourrissant et tonifiant la peau. Elle permet aussi d'apaiser les tensions et de prévenir l'apparition des raideurs.

Huile de massage «Oxygène», Deep Nature, 26€.