Livret A, péages, électricité… ce qui va changer à partir du 1er février

Chaque début de mois est synonyme de changements pour le portefeuille des Français. Coût de l’électricité, épargne, prime pour les retraités…Voici ce qui va impacter votre pouvoir d’achat à compter du mardi 1er février.

Tout au long de l’année 2022, plusieurs services et prestations seront revalorisés.

Si l’une des hausses les plus attendues est celle du taux d’intérêt du livret A, d’autres changements sont à prévoir.

hausse du taux du livret A

Pour pallier l’inflation, le taux d’intérêt du livret A est doublé à partir du 1er février. Il passe en effet de 0.5% à 1%.

#Epargne | Les taux de plusieurs livrets d'épargne sont en hausse. A partir du 1er février,ils passent à :



1% pour le #LivretA



1% pour le livret développement durable et solidaire



2,2% pour le livret d'épargne populaire.



— Ministère Économie, Finances, Relance (@Economie_Gouv) January 26, 2022

D’autres livrets d’épargne verront aussi leur niveau de rémunération augmenter. C’est le cas, notamment, du livret jeune, une bonne nouvelle pour les moins de 25 ans.

Le livret de développement durable et solidaire (LDDS) passera quant à lui également à 1% et le LEP (livret d’épargne populaire), ouvrable sous conditions de ressources et auquel auraient droit 15 millions de Français, bondit de 1 à 2.2%.

Le prix des péages grimpe

Au 1er février, le prix des péages augmentera de 2% en moyenne, selon le tronçon et la société d’autoroute qui l’exploite.

A noter que cette hausse s’élevait, en 2021, à 0,44%. Une nouvelle guère réjouissante pour les «gros rouleurs».

prime inflation versée aux retraités

Toujours en cours de versement, la prime inflation de 100 euros, qui doit bénéficier au total à quelque 38 millions de Français (salariés rémunérés moins de 2.000 euros/mois, demandeurs d’emploi, allocataires de la CAF…) sera à présent versée à quelque 12 millions de retraités.

Dès mardi, à eux, donc, de recevoir ce coup de pouce de 100 euros.

#LaCafàVosCôtés





Plus de 3 millions d'allocataires ont perçu l'indemnité inflation versée le 20 janvier par les Caf.





Qui sont les bénéficiaires de cette aide exceptionnelle, d'un montant global de plus de 306 millions euros ? — Allocations Familiales (@cnaf_actus) January 25, 2022

Dans le détail, l’Assurance retraite précise que l’indemnité «sera versée en février, par virement bancaire indépendamment de votre retraite. Vous ne recevrez pas l’indemnité le jour du versement de votre retraite, mais à la fin du mois de février.»

une électricité plus chère

Entre la fermeture de nombreux réacteurs en France et une vague de froid généralisée dans l’Hexagone, on pouvait s’attendre à une flambée des prix de l’électricité.

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) avait tablé sur une augmentation de 44.5% pour les particuliers. Le gouvernement a finalement gelé l’augmentation à 4% pour 2022, une hausse moyenne de près de 40 euros par an.

Le tarif du gaz, lui, restera gelé à son niveau du 1er octobre 2021 et ce, également pour l’ensemble de l’année.

des restrictions sanitaires allégées

Dès le 2 février, conformément aux annonces gouvernementales, les stades et les établissements culturels, à condition de maintenir le public assis et masqué, devraient dire adieu à la jauge de 2.000 personnes maximum. Les Français pourront également faire tomber le masque à l’extérieur.

Depuis le 3/1, la limitation des #jauges et l'interdiction des #concerts debout, ont provoqué une chute de billetterie. Ces contraintes seront levées les 2 et 16/2 mais le mal est fait, avec des pertes d'activité de + de 50 % ce trimestre — Martine Robert (@martiRD) January 21, 2022

Pour les entreprises, le recours au télétravail reste fortement encouragé mais les trois à quatre jours actuellement en cours ne seront plus obligatoires.

Par ailleurs, la vente des autotests en supermarché est prolongée jusqu’au 15 février. Ils devaient initialement quitter les rayons des magasins le 31 janvier prochain.

Des tickets-restaurants à vérifier

Le mois de février marque également la fin des dérogations liées à l’utilisation des tickets-restaurants.

Ces derniers pouvaient être utilisés jusque-là les dimanches et jours fériés, avec un plafond journalier à 38 euros. La mesure avait été adoptée en raison de la crise sanitaire.

Les tickets-restaurants 2021 ne seront plus utilisables le 28 février. Pensez à vérifier la date d’expiration des vôtres et à les échanger, le cas échéant, auprès de votre employeur.

Le prix du tabac legèrement réhaussé

Les Douanes françaises ont confirmé une légère augmentation des prix du tabac dès le 1er février.

De 10 centimes pour certaines marques de cigarettes, la hausse sera autour de 20 centimes pour la plupart des paquets de tabacs à rouler.

deS «bébé box» distribuées

Le secrétaire d’État à l’enfance, Adrien Taquet, avait annoncé la mise en place de ce dispositif de prévention au mois d’octobre.

Turbulette, album d’éveil culturel et artistique, savon naturel adapté aux peaux de bébé mais aussi lait hydratant pour la maman… «Chaque objet véhicule et symbolise un message qui a vocation à aider les parents», avait précisé Adrien Taquet.

Destinées à accompagner les jeunes parents, prévenir les maltraitances et les sensibiliser au bien-être de leur bébé mais aussi à leur propre santé mentale, 18.000 bébé box seront distribuées, dans un premier temps dans les maternités des communes prioritaires ou rurales.

Les parents des bébés nés en février seront ainsi les premiers à repartir avec cette box nouvelle génération. Si le bilan mené cet été est positif, le dispositif pourrait s’étendre dans toute la France.