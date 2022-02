Vidéo : les meilleures sorties du début d'année 2022

Les fêtes sont derrière nous, mais les amateurs de grand cinéma à domicile peuvent continuer à se faire plaisir, avec de belles sorties vidéo chez la plupart des éditeurs.

LE DERNIER DUEL

L'excellent dernier film de Ridley Scott pointe le bout de son nez. Casting de rêve et mise en scène de très haut niveau pour «Le dernier duel», que l'on conseille à tous les amateurs de grand cinéma. A noter, une très belle édition spéciale pour le coffret Steelbook 4K, disponible en exclusivité à la Fnac.

Le dernier duel, de Ridley Scott, éd. 20th Century Fox

Flag Day

Sean Penn derrière la caméra, mais aussi devant, en compagnie de sa fille Dylan. Un film maîtrisé, même s'il n'est pas exempt de défauts, notamment au niveau du rythme. En revanche, la relation difficile entre ce père truand et sa fille en quête de réponses a de sérieux arguments pour séduire.

Flag Day, de Sean Penn, éd. Le Pacte

Sexe, mensonges et vidéo

Un de ces films que personne n'attendait et qui sont entrés dans l'Histoire par la grande porte. Palme d'or 1989 et Prix d'interprétation masculine à Cannes, «Sexe, mensonges et vidéo» a fait de son réalisateur, Steven Soderbergh, un des petits princes d'Hollywood. Surprenant de maîtrise, ce premier film dédié à un collectionneur d'un genre un peu particulier, nous arrive dans une édition luxueuse, agrémentée de nombreux bonus.

Sexe, mensonges et vidéo, de Steven Soderbergh, éd. L'atelier d'images

Tonnerre de feu

Ne vous fiez pas à son titre ou à sa jaquette, «Tonnerre de feu» est une pépite des années 1980, largement sous estimée. Le film nous place aux commandes d'un prototype d'hélicoptère de combat chargé de faire régner l'ordre dans les rues de Los Angeles. Mais son pilote, Frank Murphy, un vétéran du Vietnam, comprend que sa mission risque de très vite déraper. Une œuvre d'anticipation qui a tout à fait sa place à côté de films cultes comme Robocop ou Terminator.

Tonnerre de feu, de John Badham, éd. ESC Edition, disponible le 2 mars

La chute de l'empire romain

«La chute de l'empire romain», sorti en 1964, fait partie des films les moins rentables de l'histoire. Et pourtant, ce long métrage, qui aborde la fin de règne de Marc-Aurèle et l'arrivée au pouvoir de son fils Commode, aurait mérité mieux. Car cette fresque sur les affres du pouvoir et les rivalités au sommet mérite le détour, d'autant qu'elle débarque dans un somptueux coffret. Le film d'Anthony Mann y est accompagné d'un très beau livret de 96 pages et d'un disque de bonus à ne pas rater.

La chute de l'empire romain, d'Anthony Mann, éd. Rimini

Mort ou vif

Pépite visuelle, bourrée d'astuces de mise en scène, «Mort ou vif» occupe une place à part dans nos cœurs. Cette réalisation de Sam Raimi, outre un incroyable casting, est un des westerns les plus étonnants de l'Histoire du septième art. Productrice sur ce film, Sharon Stone a fait des pieds et des mains pour obtenir Raimi et partager l'affiche avec le jeune Leonardo DiCaprio. Un échec commercial à sa sortie, mais qui mérite vraiment sa deuxième vie en vidéo.

Mort ou vif, de Sam Raimi, éd. L'atelier d'images

Temps sans pitié

Un nouveau film de Joseph Losey dans un écrin digne . Dans «Temps sans pitié», sorti en 1957 et inédit en Blu-ray, un homme dispose de seulement vingt-quatre heures pour tenter de sauver son fils, condamné à mort pour le meurtre de sa petite amie.

Un film au noir et blanc magistral, qui interroge la notion de culpabilité, alors que le cinéaste lui-même, connu pour ses sympathies pro-communistes, avait dû fuir les Etats-Unis car il était victime du Maccarthysme.

Temps sans pitié, de Joseph Losey, éd. Carlotta Films.