Pourquoi les feuilles de vos plantes deviennent jaunes ?

Excès d’arrosage, courant d’air, carences nutritionnelles…Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine du jaunissement des feuilles de vos plantes.

Ce phénomène, courant, peut s'observer aussi bien chez les plantes d'intérieur, que celles du jardin. CNEWS fait le point.

Une carence

Tout d'abord, le jaunissement des pantes peut notamment être lié à une carence en fer. On parle alors de chlorose. La couleur jaune, due à la disparition de la chlorophylle, apparaît au bord des feuilles et s'étend vers les nervures.

Le feuillage peut également changer de couleur en cas de carence en magnésium, en potassium, cela principalement chez les arbres et arbustes cultivés dans un sol très calcaire, en phosphore, ou encore en azote.

Un excès d'arrosage

Sur la liste des facteurs expliquant le jaunissement, on retrouve aussi l'excès d'arrosage, surtout pour les plantes en pot. Si elles ont trop à boire, cela peut entraîner une asphyxie des racines. Résultat, la plante ne peut plus se nourrir correctement, ses feuilles jaunissent, et meurent.

Pour rappel, les végétaux ont besoin d'eau quand le terreau est clair et friable, si les feuilles commencent à pendouiller, ou encore lorsqu'on enfonce son doigt dans la terre et qu'il reste sec.

Le courant d’air

Autre facteur, le jaunissement peut signifier que vos plantes sont soumises à des courants d'air. Or elles n’aiment pas cela. Ainsi, veillez à leur donner une place de choix, à l’abris du vent, que ce soit dans votre jardin, terrasse, ou sur votre balcon.

Un ensoleillement inadapté

Enfin, soyez attentif au besoin de vos plantes en matière d’exposition. Les feuilles d’une plante peuvent en effet jaunir si celle-ci est faite pour rester à l’ombre et qu’elle est installée en plein soleil, et inversement.