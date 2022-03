Indemnité inflation : que faire si vous ne l'avez pas reçue ?

Pour faire face à la hausse des prix du carburant, le gouvernement avait promis en octobre une indemnité inflation de 100 euros. Mais que faire si vous ne l'avez toujours pas reçue ?

Pour rappel, l'indemnité inflation s'adresse à une catégorie particulière de Français.

Y sont éligibles tous ceux qui touchent moins de 2.000 euros net par mois, qu'ils soient salariés, indépendants, en apprentissage, retraités, ou au chômage. Les étudiants boursiers ou fiscalement autonomes peuvent également y prétendre.

L'indemnité inflation a été versée de manière échelonnée, en décembre pour les salariés du privé, en janvier pour les employés de la fonction publique et en février pour les chômeurs, indépendants et retraités. Les 100 euros sont supposés apparaître sur la fiche de paie, sous la mention «indemnité inflation».

Versement obligatoire

Normalement, à l'heure actuelle, tous les versements ont été effectués. Mais si ce n'est pas le cas, il faut contacter l'organisme chargé de faire le virement. Les salariés doivent se tourner vers leur entreprise, les étudiants vers le Crous, les demandeurs d'emploi vers Pôle Emploi, les retraités vers la Caisse de retraite...

L'organisme doit ensuite distribuer l'indemnité, qui est obligatoire. «L'employeur est tenu de verser l'indemnité à un salarié ou à l'agent public éligible qui signalerait qu'elle ne lui a pas été versée. Le versement doit avoir lieu, après vérification de l'éligibilité du salarié ou de l'agent public, au cours du moins suivant la réception de la demande», explique un décret du gouvernement relayé par La Voix du Nord.

Attention tout de même aux cas particuliers. Si le versement de l'indemnité est automatique pour la majorité des personnes éligibles, les salariés en contrats courts (CDD inférieurs à un mois) les intermittents du spectacles et pigistes doivent effectuer des démarches et se signaler auprès de leur employeur. Les travailleurs indépendants et autoentrepreneurs doivent également avoir communiqué leurs coordonnées bancaires à l'Urssaf.