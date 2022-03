Voici à quoi servent les trous sur les couteaux à fromage

Le fromager devenu célèbre grâce aux réseaux sociaux, a répondu à une question qui revient très souvent, selon lui. Sur TikTok, Luisieraffineur a ainsi révélé la raison pour laquelle les couteaux à fromage ont des trous.

Et pour sa démonstration filmée et publiée le 28 février dernier, le tiktokeur a utilisé un joli morceau de Brie de Meaux, qui semble parfaitement affiné et suffisamment coulant, pour éveiller l’appétit des plus gourmands.

Équipé de deux couteaux, Luisieraffineur a commencé par utiliser le premier qui ne possède pas de trou. Et comme l’a fait remarquer le professionnel, «le fromage a collé sur le couteau».

Il s’est ensuite saisi de son couteau spécial à fromage, doté lui de quatre trous, et a découpé une petite part. On ne peut que constater que le fromage s'est aussitôt détaché du couteau troué. Comme l’a expliqué le fromager, «la surface de trous, évite d’avoir une grande surface collé au fromage, ce qui permet de se décoller plus facilement».

En effet, le couteau troué laisse passer de l’air ce qui lui permet de fonctionner comme si il était doté d’une couche invisible anti-adhésive entre la lame et le fromage.

La vidéo de Luisieraffineur n'est clairement pas passée inaperçue, puisque près de 600.000 personnes ont «liké» (aimé).