Voici les 4 meilleures brosses à dents électriques selon 60 millions de consommateurs

Régulièrement recommandées par les dentistes, les brosses à dents électriques sont de plus en plus adoptées par les Français pour leur santé bucco-dentaire. Le magazine 60 millions de consommateurs a passé au crible plusieurs modèles dans son numéro de mars 2022.

Et il en ressort un classement des meilleurs modèles que l'équipe éditoriale a évalués. Afin d'opérer un test objectif, le magazine de l'Institut national de la consommation, a expliqué le protocole suivi.

Ainsi, «chaque modèle de brosse à dents a été testé par cinq personnes différentes, novices ou familières de modèles électriques, sans problème bucco-dentaire connu, à raison de deux brossages par jour pendant cinq jours», est-il expliqué. Afin de juger de leur efficacité, chacun des testeurs a appliqué un révélateur de plaque dentaire le premier et le dernier jour du test.

Enfin, un questionnaire a permis de donner ses impressions sur les qualités du produit. Performance technique, bruit et vibration, ergonomie, durée de vie des brossettes, autonomie de la batterie et son temps de recharge... Une dizaine de critères ont été passés au crible.

Quatre modèles se détachent

Il ressort de ce banc d'essai quatre modèles recommandés par 60 millions de consommateurs. Les deux premières places reviennent aux modèles Oral-B iO Series 9 (notée 16,5/20) et Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 (notée 15/20). Deux brosses connues pour être parmi les plus chères du marché, généralement vendues autour des 260 euros et 120 euros.

«Ce sont les plus chères, et de loin, mais elles ont conquis tous les utilisateurs de notre panel pour l’efficacité de leur brossage, leurs performances ou leur confort d’utilisation, lequel dépend bien souvent de toute une série de fonctions», explique l'enquête menée par 60 millions de consommateurs.

Aux 3e et 4e places s'affichent à nouveau deux modèles Oral-B - cette marque est leader des brosses à dents électriques -. Ainsi, le magazine recommande la Vitality-100 et la Pro 3-3000 qui héritent toutes deux d'une note de 13/20. Des modèles plus abordables (autour de 25 à 40 euros), mais dont les technologies sont ici moins sophistiquées.

De manière générale, retenez que les brosses à dents électriques reposent sur deux technologies : les oscillo-rotatives et les soniques à base de vibrations. Dans les deux cas, il est recommandé de changer la tête de brossage tous les trois mois environ. Chaque brossette est vendue entre 4 et 15 euros.