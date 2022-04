Suspicions de salmonelles : rappel de jambon cru fumé d’Alsace

Alors que des pizzas de la marque Buitoni, puis des chocolats Kinder, ont successivement fait l’objet d’un rappel, un nouvel aliment est désormais dans le viseur des autorités sanitaires. Il s’agit du jambon cru fumé d’Alsace supérieur, qui est suspecté de contenir des salmonelles.

Rappel Conso, le site du gouvernement dédié aux alertes des produits dangereux a ainsi sensibilisé au rappel de ce produit de la marque Maurer Tempé ce jeudi 7 avril.

Ce jambon est emballé sous vide et est commercialisé dans toute la France. On le trouve toutefois principalement à Mulhouse, à travers la Coopérative U, ainsi que dans le Jura via l'entreprise Colruyt. Il est également vendu chez Vents d’Est Anatol, situé en Haute-Garonne, ou encore à la Boucherie de la source en Lozère.

Selon la fiche consommateur, le jambon a été commercialisé entre le 30 mars et le 7 avril dernier, et ne doit pas être consommé. Il est d’ailleurs conseillé de «détruire le produit». Il porte le numéro de lot 22059 et devait être consommé initialement jusqu'au 13 juin 2022.

Des troubles gastro-intestinaux

«Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux (diarrhées, vomissements) d’apparition brutale souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête qui surviennent généralement six à soixante-douze heures après la consommation des produits contaminés», a également indiqué Rappel Conso.

De plus il est précisé que les symptômes peuvent être plus «prononcés chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées».

Toutes les personnes qui se sentent concernées par ce rappel peuvent contacter le 08.05.38.57.49, tandis qu’il est recommandé aux consommateurs du jambon cru fumé d’Alsace qui présenteraient des symptômes de ce type, de consulter leur médecin.