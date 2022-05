La Détente : le pari du CBD pour les animaux

Le CBD, réputé pour ses propriétés relaxantes chez l'homme, agit également sur les animaux. La Détente a développé une gamme spéciale pour les petites boules de poils.

Huiles, baumes, sprays, cosmétiques... Le CBD, qui se consomme de plusieurs manières, est devenu incontournable. La Détente propose sur son site une palette de produits destinés aux animaux, censés les soulager.

En effet, le cannabidiol calme l'axiété, diminue l'agressivité, soulage l’angoisse de la séparation et apaise les douleurs articulaires des animaux. Tous les produits proposés sont bio et d'origine naturelle.

L'huile de CBD au saumon

Cette huile contenant 3% de CBD, composée de chanvre biologique, peut directement s'appliquer sur le pelage du chat, au niveau des articulations en cas de douleurs, ou bien en tant que relaxant pour les animaux en bonne santé.

L'huile ne contient pas de THC, ce qui évite à l'animal de développer une quelconque dépendance et aussi certaines allergies.

Le produit est également disponible pour les chiens, et contient 6% de CBD. Un taux proportionnel à sa plus grande taille.

Le Spray à pompe

Le spray est plus approprié pour agir sur les maladies cutanées et soulager le stress. Il s'applique directement sur le pelage de l'animal et peut aussi être pulvérisé dans la gorge ou la bouche. Son utilisation doit être occasionnelle.

Lors des voyages en voiture, en plus de l'application dans la bouche, il est possible de pulvériser quelques gouttes de produit sur le siège où s’installera l'animal.

Ajouter quelques gouttes dans sa gamelle d'eau et dans sa niche permettra au chien de retrouver une plus grande sérénité, et lui offrira une véritable sensation de bien-être.

Qu'il soit utilisé pour pallier aux douleurs ou simplement sensibiliser son animal, le CBD proposé chez La Détente concentre son lot de bienfaits tout en restant d'origine 100% naturelle.