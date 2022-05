EuroMillions : 215 millions d’euros à gagner aujourd'hui

Un gain historique. Le tirage EuroMillions de ce mardi 10 mai 2022 peut permettre de gagner 215 millions d’euros. Soit la deuxième plus grosse somme jamais remportée via cette loterie.

Les habitués devraient donc voir de nombreux joueurs occasionnels venir leur disputer le jackpot. En effet, dépasser les 200 millions d’euros de gain possible est extrêmement rare. Jusqu’à aujourd’hui, seulement trois chanceux ont pu toucher un aussi gros chèque.

La France est d’ailleurs l’un des pays les mieux représentés dans le classement des plus gros gains. Une habitante de l’Hexagone a en effet empoché la plus grosse somme jamais distribuée (220 millions d’euros), en octobre 2021. Dix mois auparavant, en décembre 2020, un compatriote avait remporté 200 millions d’euros. Il s’agit du troisième plus beau jackpot de l’histoire car, quelques mois après, en février 2021, un Suisse avait gagné 210 millions d’euros.

Cette deuxième place pourrait donc lui être volée ce mardi soir, avec les 215 millions d’euros en jeu. Pour tenter de les remporter, plusieurs options sont possibles : se rendre chez un détaillant Française des Jeux et y remplir une ou plusieurs grilles en cochant les cinq numéros et les deux étoiles souhaités (il est aussi possible de faire un «Flash», qui sélectionnera au hasard les numéros et étoiles), le faire sur internet via le site de la FDJ, sur l’application mobile ou en étant abonné.

Attention, il faut avoir validé sa grille avant 20h15 les jours de tirage.

En France, le gagnant a soixante jours pour réclamer ses gains.