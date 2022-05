Consommation : ces produits dont le prix baisse

Malgré un taux d’inflation galopant fixé à 2,89% entre avril 2021 et avril 2022 par la société américaine d’études de marché IRI, certains produits de la vie quotidienne ont vu leur prix baisser dans l’Hexagone cette année.

En un an, le tarif de certaines denrées consommées par les Français a légèrement chuté, d’après l’entreprise d’analyses de données IRI. La plus lourde baisse de prix constatée entre avril 2021 et avril 2022 a concerné les apéritifs anisés, avec une dégringolade de 2,87%.

Dans le même temps, les prix des produits liés au soin du linge ont chuté de 2,28%, ceux des changes et de couches culottes de 1,56% puis ceux des produits d’hygiène et de soins de 0,82%.

Enfin, le tarif de certaines denrées alimentaires a également baissé sur la période, à l’image du jambon cuit et de l’épaule avec une tarification inférieure de 1,32% par rapport à l’an dernier.

Le prix des pâtes, des farines et des huiles a explosé

En revanche, sur la même période, le prix des pâtes alimentaires a bondi de 15,31% en raison de l’augmentation des tarifs du blé dur, imposé pour la fabrication de ces dernières par la règlementation européenne. Or, le plus gros producteur mondial, le Canada, a connu une chute de sa production à cause d’aléas climatiques importants ces derniers mois.

Entre avril 2021 et avril 2022, le tarif des viandes surgelées a également explosé, avec une augmentation de 11,34% due à une hausse du coût des matières premières et du prix de l’alimentation animale.

La guerre en Ukraine actuellement menée par la Russie a également eu un impact dans l’Hexagone puisque cela a conduit à l’augmentation des prix des céréales et des huiles végétales. Cela a entraîné une hausse de 10,93% des tarifs des farines, ainsi qu’une augmentation respective de 10,93% et de 9,26% des prix des huiles et des moutardes.