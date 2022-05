Fêtes des pères : les meilleurs cadeaux pour faire plaisir aux papas

Il reste encore quelques semaines pour choisir le cadeau idéal de papa. Qu'il soit un peu geek ou un peu fashion victim, ou un peu les deux, il y a largement de quoi faire.

Une souris poids plume

Pas facile de tirer son épingle du jeu pour les fabricants de souris. Le dernier modèle de Steelseries, l'Aero 5, qui existe en filaire ou en Wireless, y parvient en misant sur la légèreté et sur un design audacieux. Très ajourée sur l'ensemble de ses côtés, l'Aero 5 permet des effets de lumière inédits, ce qui lui confère un look très original. Seul défaut : son prix, un peu élevé à notre goût.

Souris Aero 5 Wireless, Steelseries, 149,99 €

Un casque tout en transparence

Dans la galaxie bien remplie des casques intra-auriculaires, la marque Nothing Ear séduit avec le modèle Ear (1). Facile à prendre en main, à appairer, et à gérer au quotidien, il propose une excellente qualité sonore et se distingue aussi par un design réussi, basé sur la transparence.

Casque Intra Ear (1), Nothing Ear, 99 €

UNE MACHINE pour faire des bulles

Le Suédois Aarke mise sur les beaux matériaux. Sa dernière machine à gazéifier l'eau, la Carbonator Pro, est réalisée en inox, avec un design sobre et efficace, aux touches volontairement rétros. Pour gazéifier la bouteille en verre livrée avec le modèle, c'est très simple puisque tout peut être fait avec une seule main, sans forcer.

Machine Carbonator Pro, Aarke, 300 €

Du côté du leader sur le secteur, Sodastream, il y a aussi de la nouveauté avec le modèle Art.

Il permet de faire pétiller l'eau grâce à un levier de gazéification situé sur le côté. Son design à la fois rétro et pop est également une belle réussite, qui lui permettra de trouver sa place un peu partout.

Machine Art, Sodastream, 124,99 €

Un short pour les beaux jours

Les papas ont eux aussi le droit d'aimer les belles matières et les belles coupes. Ce short Mr Marvis, baptisé Defenders, est fabriqué à la main au Portugal, dans un lin de jolie facture. Elastique à la taille, il mise sur le confort. Attention, il est ajusté et plutôt court, pensez-y au moment de la commande.

Short Defenders en lin, Mr Marvis, 89 €

Des voitures pour s'évader

La série K2000 a bercé l'enfance de nombreux quadragénaires. La sortie de cette version de la célèbre Kitt en Playmobil rappellera donc de nombreux souvenirs aux jeunes papas. Racée et bourrée de détails (la lumière rouge défile vraiment), cette Kitt en playmobil permettra de partager des moments privilégiés entre générations, ou fera un très beau trophée sur une étagère.

Voiture Knight Rider, Playmobil, 81,99 €

Si vous êtes plutôt Lego, cette sublime version de la DeLorean est immanquable. La voiture de la saga «Retour vers le futur» peut même s'adapter à votre film préféré puisque les finitions (notamment les changements de roues) des trois films sont possibles. Une très belle réalisation, en 1.872 pièces, pour ceux qui ont su garder une âme d'enfant.

Voiture DeLorean, Lego, 169,99 €

Une sacoche pour l'aventure urbaine

Une sacoche prête pour partir à l'assaut des festivals ? C'est ce que propose la marque Fitz et Huxley. Pour éviter de se faire confisquer son sac à dos à l'entrée, mieux vaut en effet miser sur un modèle de taille plus réduite, qui permet d'embarquer tout son attirail, mais avec style. Fabriqué à partir de plastique recyclé issu des océans, la Hip est en outre robuste et bien pensée. Vous ne partirez plus jamais sans elle.

Sacoche Hip, Fitz et Huxley, 49 €