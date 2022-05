Vacances d'été 2022 : pourquoi louer une voiture sera plus cher et plus compliqué cette année ?

Parmi ceux qui ont la chance de partir en vacances cet été, nombreux sont ceux qui devraient louer une voiture. Mais cette année, ce type de location sera plus compliqué, et surtout plus cher.

Avec une hausse de la demande conjuguée à la baisse du parc automobile dans le secteur, la location de véhicules a subi une nette augmentation de ses tarifs dans l’Hexagone depuis 2019.

Directement touché par le manque de tourisme lié à la pandémie de Covid-19, le secteur de la location automobile a dû faire des sacrifices. Pierre Feisthauer, du comparateur de locations de voitures Carigami, a expliqué dans un entretien accordé à France info que les professionnels ont été contraints de se séparer de 40% de leur flotte de véhicules.

En raison d’une explosion de la demande et d’une crise mondiale des semi-conducteurs entrant dans la construction des véhicules neufs, le prix de location d’une voiture a bondi ces dernières années.

Il a grimpé de 4,8% par rapport à l’an dernier et de 41,3% par rapport à 2019, d’après Carigami. Actuellement, le coût moyen d’une voiture de location a été fixé à 369 euros la semaine par cette même source.

Les tarifs les plus élevés à Biarritz

La plus forte augmentation des tarifs établie par le comparateur de locations de voitures en un an a été observée à Toulouse (Occitanie), avec une hausse de plus de 43,7% par rapport à 2021. Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) est la ville où les tarifs de la location étaient les plus élevés, avec un prix à la semaine fixé à 505 euros.

Nice (Alpes-Maritimes) et Ajaccio (Corse) complètent le podium, avec des tarifs respectifs de 496 euros et 445 euros pour une semaine de location de véhicules. Nîmes (Gard) se positionne en quatrième position avec un prix moyen de 440 euros la semaine.

En revanche, Lille (Nord), Rennes (Ille-et-Vilaine), Mulhouse (Haut-Rhin), Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) et Valence (Drôme) sont considérés comme les villes les plus abordables pour ce secteur, avec des tarifs variant de 292 à 326 euros.